VOV.VN - Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.