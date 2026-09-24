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Thứ Năm, 09:30, 24/09/2026

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5

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VOV.VN - Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
ban chi dao chuyen doi so trong cac co quan Dang to chuc phien hop lan thu 5 hinh anh 1
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
ban chi dao chuyen doi so trong cac co quan Dang to chuc phien hop lan thu 5 hinh anh 2
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm nay.
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ban chi dao chuyen doi so trong cac co quan Dang to chuc phien hop lan thu 5 hinh anh 6
Hoàng Ân/VOV
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