Thứ Năm, 18:51, 17/09/2026
BellA Forté và Woman in Jazz: Màn kết hợp đặc biệt làm say đắm khán giả Thủ đô
VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026, Woman in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chiều 17/9 đã mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Sự kết hợp giữa những bản nhạc Trịnh được thế hệ Gen Z làm mới, cùng màn trình diễn đỉnh cao của BellA Forté tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Thủ đô.
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