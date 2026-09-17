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Thứ Năm, 18:51, 17/09/2026

BellA Forté và Woman in Jazz: Màn kết hợp đặc biệt làm say đắm khán giả Thủ đô

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VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026, Woman in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chiều 17/9 đã mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Sự kết hợp giữa những bản nhạc Trịnh được thế hệ Gen Z làm mới, cùng màn trình diễn đỉnh cao của BellA Forté tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Thủ đô.
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Chiều 17/9, chương trình âm nhạc Woman in Jazz diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
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Đây là hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026.
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Woman in Jazz mở ra cuộc gặp gỡ giữa những giọng ca nữ và sắc màu Jazz đương đại.
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Những thanh âm giàu cảm xúc vang lên giữa không gian văn hóa của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
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Nhạc Trịnh Công Sơn mang màu sắc mới qua những bản phối Jazz, Fusion và Acoustic do các nghệ sĩ trẻ thể hiện mang đến diện mạo mới cho những giai điệu quen thuộc.
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Những bài hát quen thuộc như: Ướt mi, Tôi ru em ngủ, Nhìn những mùa thu đi, Rồi như đá ngây ngô, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Gọi tên bốn mùa, Hãy yêu nhau…được các nghệ sĩ trẻ Gen Z của Trịnh & Jazz Project làm mới, tạo không gian âm nhạc lãng mạn, gần gũi những cũng rất riêng.
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Kết hợp cùng những bản chuyển ngữ tiếng Anh độc đáo, các nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z thể hiện tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt dành cho Jazz và Trịnh bằng năng lượng trẻ trung và tinh thần sáng tạo đong đầy cảm xúc.
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Tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa của các nghệ sĩ và khán giả.
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Nữ nghệ sĩ Jazz quốc tế BellA Forté tạo dấu ấn với chất giọng đầm ấm, hòa quyện giữa Jazz, Soul và R&B.
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BellA Forté thường được biết đến là nữ nghệ sĩ Jazz với những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc và chiều sâu nghệ thuật thông qua các tác phẩm Jazz kinh điển.
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Những ca khúc kinh điển như: Summertime, Besame Mucho, Fly Me to the Moon, Cry Me a River, The Way You Look Tonight, Nature Boy, Can't Help Falling in Love, Georgia on My Mind, At Last được BellA Forté thể hiện mang lại cảm xúc đặc biệt dành cho khán giả.
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Tại sự kiện Hanoi Jazztival, cô kết hợp biểu diễn cùng các nhạc công xuất sắc bao gồm Nguyễn Thế Anh, Ken Nguyễn, Nguyễn Đức Anh và Hoàng Tùng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
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Sự kết hợp giữa giọng ca và ban nhạc tạo nên những khoảnh khắc giàu sức sống trên sân khấu.
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Woman in Jazz góp thêm một sắc màu riêng cho dòng chảy âm nhạc tại Hanoi Jazztival 2026.
Thư Vũ/VOV.VN
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