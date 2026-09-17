BellA Forté và Woman in Jazz: Màn kết hợp đặc biệt làm say đắm khán giả Thủ đô

VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ Hanoi Jazztival 2026, Woman in Jazz tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chiều 17/9 đã mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Sự kết hợp giữa những bản nhạc Trịnh được thế hệ Gen Z làm mới, cùng màn trình diễn đỉnh cao của BellA Forté tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Thủ đô.