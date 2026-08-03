Ban hành quy chế mới, tăng tốc thi hành án và thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát

Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác, trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án Vạn Thịnh Phát (Ban Chỉ đạo 742).

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

Ban Chỉ đạo 742 do Thủ tướng Chính phủ thành lập, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động. Ban Chỉ đạo 742 làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và các thành viên Ban Chỉ đạo 742.

Thành viên Ban Chỉ đạo 742 giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ban, ngành mà mình là đại diện, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên Ban Chỉ đạo 742 có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo 742; thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 742 về những nhiệm vụ được phân công.

Bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo 742 đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; thực hiện chức năng chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thi hành án và công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh bảo đảm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án, thu hồi triệt để số tiền Nhà nước đã cho vay đặc biệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Ban Chỉ đạo 742 có trách nhiệm giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho từng thành viên, địa phương. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo tổ chức đánh giá báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiến độ xử lý thực tế; báo cáo phải rõ việc, rõ kết quả và rõ trách nhiệm; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc.

Cho ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ việc; giao trách nhiệm và đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc, bảo đảm thu hồi kịp thời, tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án; chỉ đạo các cơ quan liên quan trong việc xây dựng phương án hoàn thiện pháp lý các dự án bất động sản là tài sản bảo đảm tại Ngân hàng SCB.

Ban Chỉ đạo 742 đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước và ở các địa bàn nơi có tài sản thi hành án theo quyết định của Bản án; đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc...

Ban Chỉ đạo 742 làm việc theo các hình thức: tổ chức phiên họp định kỳ, cuộc họp đột xuất, hội nghị (trực tiếp), tổ chức các đoàn làm việc tại bộ, ban, ngành, địa phương và cho ý kiến bằng văn bản.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 742

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 742 có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả thi hành các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 742 chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 742 giúp Trưởng Ban Chỉ đạo 742 đôn đốc tiến độ, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao của các thành viên và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 742.

Thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo quy định.