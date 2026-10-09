English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không

Thứ Sáu, 18:19, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không vừa ký Quyết định số 152/QĐ-UBQGANHK&TTLHK ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.

Văn bản quy định chi tiết về nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, các cơ quan giúp việc cùng cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

ban hanh quy che to chuc va hoat dong cua Uy ban quoc gia ve an ninh hang khong hinh anh 1
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Ảnh: baochinhphu.vn

Nguyên tắc vận hành và bộ máy lãnh đạo Ủy ban

Quy chế nêu rõ, Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của cơ quan, đơn vị mình và sự phân công của Chủ tịch Ủy ban.

Quá trình hoạt động phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Ủy ban phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không với tạo thuận lợi hàng không; giữa bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với phát triển kinh tế - xã hội. Các vấn đề liên ngành được giải quyết trên cơ sở trao đổi, thống nhất; trường hợp còn ý kiến khác nhau, Cơ quan Thường trực sẽ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền.

Cơ cấu nhân sự

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban.

Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Chủ tịch Thường trực); Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các Ủy viên của Ủy ban gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Vai trò nòng cốt của Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực

Cơ quan Thường trực của Ủy ban có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ủy ban trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án an ninh hàng không, tạo thuận lợi hàng không và Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không. Bên cạnh đó, đơn vị này tham mưu ứng phó các tình huống khẩn nguy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban; tham mưu tổ chức diễn tập, kiểm tra liên ngành, sơ kết và tổng kết.

Văn phòng Thường trực là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Cơ quan Thường trực. Nhiệm vụ chính gồm: chuẩn bị nội dung, tài liệu, điều kiện phục vụ các phiên họp, đoàn công tác; thông báo và theo dõi thực hiện kết luận cuộc họp; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Văn phòng Thường trực cũng là đầu mối tiếp nhận, quản lý thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá rủi ro an ninh và bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Cơ chế chỉ đạo và ứng phó các tình huống khẩn nguy

Ủy ban có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai công tác an ninh hàng không; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) các địa phương (trong phạm vi bảo đảm an ninh hàng không) và Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì.

Quy trình xử lý các tình huống can thiệp bất hợp pháp được quy định rõ:

Khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vượt quá khả năng xử lý của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không, Trưởng Ban Chỉ huy phải báo cáo đồng thời cho Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo PCKB cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc.

Ban Chỉ đạo PCKB cấp tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện địa phương tham gia xử lý; Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia chỉ đạo, điều phối việc xử lý tình huống. Ban Chỉ đạo PCKB các địa phương chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy. Cơ quan Thường trực giúp Chủ tịch Ủy ban tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo này.

Trường hợp hành vi can thiệp bất hợp pháp là hành vi khủng bố vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp xử lý vụ việc.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không
Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, nhằm chỉ đạo, điều phối các vấn đề quan trọng liên ngành về bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi hàng không.

Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không, nhằm chỉ đạo, điều phối các vấn đề quan trọng liên ngành về bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi hàng không.

Thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện
Thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện

VOV.VN - Ngày 15/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1066/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới.

Thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện

Thí điểm triển khai mô hình cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện

VOV.VN - Ngày 15/6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1066/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cảng hàng không bảo đảm an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới.

Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh
Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bắc Ninh hoàn thành kiểm kê đất ở dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Bắc Ninh hoàn thành kiểm kê đất ở dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

VOV.VN - Sau thời gian tập trung cao độ, dồn lực triển khai với quyết tâm lớn, đến nay công tác kiểm kê đất ở phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất.

Bắc Ninh hoàn thành kiểm kê đất ở dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bắc Ninh hoàn thành kiểm kê đất ở dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

VOV.VN - Sau thời gian tập trung cao độ, dồn lực triển khai với quyết tâm lớn, đến nay công tác kiểm kê đất ở phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội