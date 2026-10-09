Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không

Văn bản quy định chi tiết về nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, các cơ quan giúp việc cùng cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia về An ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Ảnh: baochinhphu.vn

Nguyên tắc vận hành và bộ máy lãnh đạo Ủy ban

Quy chế nêu rõ, Ủy ban hoạt động theo nguyên tắc phối hợp liên ngành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của cơ quan, đơn vị mình và sự phân công của Chủ tịch Ủy ban.

Quá trình hoạt động phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, Ủy ban phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh hàng không với tạo thuận lợi hàng không; giữa bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với phát triển kinh tế - xã hội. Các vấn đề liên ngành được giải quyết trên cơ sở trao đổi, thống nhất; trường hợp còn ý kiến khác nhau, Cơ quan Thường trực sẽ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền.

Cơ cấu nhân sự

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban.

Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Phó Chủ tịch Thường trực); Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Các Ủy viên của Ủy ban gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Danh Huy; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định.

Vai trò nòng cốt của Cơ quan Thường trực và Văn phòng Thường trực

Cơ quan Thường trực của Ủy ban có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ủy ban trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, phương án an ninh hàng không, tạo thuận lợi hàng không và Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không. Bên cạnh đó, đơn vị này tham mưu ứng phó các tình huống khẩn nguy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban; tham mưu tổ chức diễn tập, kiểm tra liên ngành, sơ kết và tổng kết.

Văn phòng Thường trực là bộ phận giúp việc trực tiếp cho Cơ quan Thường trực. Nhiệm vụ chính gồm: chuẩn bị nội dung, tài liệu, điều kiện phục vụ các phiên họp, đoàn công tác; thông báo và theo dõi thực hiện kết luận cuộc họp; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất. Văn phòng Thường trực cũng là đầu mối tiếp nhận, quản lý thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá rủi ro an ninh và bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Cơ chế chỉ đạo và ứng phó các tình huống khẩn nguy

Ủy ban có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố triển khai công tác an ninh hàng không; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) các địa phương (trong phạm vi bảo đảm an ninh hàng không) và Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không do Nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam chủ trì.

Quy trình xử lý các tình huống can thiệp bất hợp pháp được quy định rõ:

Khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vượt quá khả năng xử lý của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp cảng hàng không, Trưởng Ban Chỉ huy phải báo cáo đồng thời cho Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo PCKB cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc.

Ban Chỉ đạo PCKB cấp tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện địa phương tham gia xử lý; Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia chỉ đạo, điều phối việc xử lý tình huống. Ban Chỉ đạo PCKB các địa phương chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó khẩn nguy. Cơ quan Thường trực giúp Chủ tịch Ủy ban tham mưu, tổ chức thực hiện các chỉ đạo này.

Trường hợp hành vi can thiệp bất hợp pháp là hành vi khủng bố vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp xử lý vụ việc.