Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản

Thứ Bảy, 16:45, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hầu hết các cơ quan báo chí lớn nhất Nhật Bản số ra hôm nay (2/5) đã đồng loạt đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm.

Trong 1 chương trình được phát sóng chiều nay 2/5, Hãng phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đã đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm vừa diễn ra giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng.

Theo NHK, mở đầu hội đàm, Thủ tướng Takaichi đã nhấn mạnh “rất coi trọng quan hệ với Việt Nam - đất nước đang phát triển mạnh mẽ với tư cách một trung tâm quan trọng của chuỗi cung ứng quốc tế” và bày tỏ mong muốn tiếp tục chung sức với Việt Nam.

bao chi nhat ban danh gia cao ket qua hoi dam viet nam - nhat ban hinh anh 1
Quang cảnh hội đàm giữa hai Thủ tướng Nhật Bản và Việt Nam do NHK đăng tải

NHK cũng cho biết, tại hội đàm, khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á, có tên gọi POWERR Asia, với trọng tâm là một khoản hỗ trợ lên tới 10 tỷ USD từ Tokyo, do Thủ tướng Takaichi công bố hôm 15/4, đã trở thành chủ đề thảo luận đầu tiên, và sự hợp tác của Việt Nam trong việc đảm bảo nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ, bao gồm cả vật tư y tế… đã được khẳng định.

Trong khi đó, các báo khác, bao gồm Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN)… đưa tin, hai vị Thủ tướng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế, với các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng…

Các báo Nhật Bản đặc biệt coi trọng những thỏa thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo liên quan đến các lĩnh vực nêu trên, cũng như việc Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới của Nhật Bản, trong đó có sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).

Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn lời của hai vị Thủ tướng tại hội đàm và tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, trong đó, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh sự vui mừng sau khi khẳng định được quyết tâm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương, còn Thủ tướng Việt Nam xác định lại việc Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất và người bạn chân thành, đáng tin cậy.

Dư luận Nhật Bản cho rằng những thỏa thuận và phát ngôn nêu trên sẽ là bảo chứng, là cơ sở và động lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quan hệ Nhật - Việt trong tương lai.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: dư luận Nhật Bản về hội đàm Việt Nhật Thủ tướng Takaichi Sanae Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm quan hệ Việt Nam Nhật Bản
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5. Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

