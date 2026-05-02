中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Thứ Bảy, 11:46, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5. Sáng 2/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Ô tô đưa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các cam kết, thỏa thuận cấp cao được nỗ lực triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

thu tuong le minh hung chu tri le don thu tuong nhat ban tham chinh thuc viet nam hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với Quốc kỳ Nhật Bản và Việt Nam trên tay.

Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng 2 nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Sau hơn 2 năm nâng cấp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì và nâng cấp nhiều cơ chế hợp tác đối thoại thực chất, hiệu quả. Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, mức độ gắn kết kinh tế giữa hai nước ngày càng chặt chẽ.

Từ tháng 11/2023 đến nay, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu USD, FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam tăng gần 8 tỷ USD (10%), kim ngạch thương mại tăng gần 9 tỷ USD (20%) và lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD.

thu tuong le minh hung chu tri le don thu tuong nhat ban tham chinh thuc viet nam hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Hợp tác về trụ cột khoa học - công nghệ và trên các lĩnh vực mới như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ... đạt nhiều tiến triển, lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt - Nhật; Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA thế hệ mới trị giá 50 tỷ yên (khoảng 320 triệu USD) trong lĩnh vực chuyển đổi xanh với mức ưu đãi cao. Hợp tác quốc phòng - an ninh có nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như chuyển giao trang thiết bị, an ninh biển, đào tạo, quân y.

Nhật Bản ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện tinh gọn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội; đặc biệt quan tâm đến việc có lộ trình trong chuyển đổi chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN.

Sau Hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cùng chứng kiến Lễ trao thoả thuận vay cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Thoả thuận vay cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM). Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông-Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về Trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong Lĩnh vực thủy lợi.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số. Văn bản sửa đổi Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.

Lai Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam quan hệ Việt Nam Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh
Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nông nghiệp và môi trường giữ vai trò then chốt, là trụ đỡ bảo đảm an ninh lương thực và ổn định kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh

Thủ tướng: Chuyển đổi mô hình sản xuất để không bị mất lợi thế cạnh tranh

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nông nghiệp và môi trường giữ vai trò then chốt, là trụ đỡ bảo đảm an ninh lương thực và ổn định kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất, tín dụng, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất, tín dụng, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hướng tới tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương
Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (29/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (29/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội