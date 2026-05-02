Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam

Ô tô đưa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe đón Thủ tướng Nhật Bản và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Nhật Bản trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, các cam kết, thỏa thuận cấp cao được nỗ lực triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với Quốc kỳ Nhật Bản và Việt Nam trên tay.

Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Nhật Bản và Việt Nam được cử hành trang trọng, Thủ tướng 2 nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Takaichi Sanae duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Sau hơn 2 năm nâng cấp, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hai bên duy trì và nâng cấp nhiều cơ chế hợp tác đối thoại thực chất, hiệu quả. Nhật Bản tiếp tục là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, mức độ gắn kết kinh tế giữa hai nước ngày càng chặt chẽ.

Từ tháng 11/2023 đến nay, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu USD, FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam tăng gần 8 tỷ USD (10%), kim ngạch thương mại tăng gần 9 tỷ USD (20%) và lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD.

Hợp tác về trụ cột khoa học - công nghệ và trên các lĩnh vực mới như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, vũ trụ... đạt nhiều tiến triển, lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt - Nhật; Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam khoản vay ODA thế hệ mới trị giá 50 tỷ yên (khoảng 320 triệu USD) trong lĩnh vực chuyển đổi xanh với mức ưu đãi cao. Hợp tác quốc phòng - an ninh có nhiều kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như chuyển giao trang thiết bị, an ninh biển, đào tạo, quân y.

Nhật Bản ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện tinh gọn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triên kinh tế - xã hội; đặc biệt quan tâm đến việc có lộ trình trong chuyển đổi chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN.

Sau Hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cùng chứng kiến Lễ trao thoả thuận vay cho Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Thoả thuận vay cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Chính phủ nước Việt Nam và Chính phủ Nhật bản thực hiện cơ chế tín chỉ chung (JCM). Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Phát triển nông thôn, Bộ Nông-Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản về Trao đổi công nghệ, kỹ thuật trong Lĩnh vực thủy lợi.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và chuyển đổi số. Văn bản sửa đổi Thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh.