Báo chí Nhật Bản đồng hành phát triển quan hệ với Việt Nam

Thứ Hai, 15:15, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Tokyo, Đại sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt với giới truyền thông Nhật Bản và các cơ quan báo chí Việt Nam trên địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm không ngừng thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Cuộc gặp lần này thu hút đại diện của hầu hết các cơ quan thông tấn – báo chí lớn nhất Nhật Bản như báo Akahata của Đảng Cộng sản Nhật Bản, Hãng thông tấn Jiji Press, Kyodo, Nihon Denpa News, Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Hãng Phát thanh và Truyền hình Nhật Bản NHK, Thời báo kinh tế Nhật Bản Nikkei… Đặc biệt, lần này còn có sự tham gia của đại diện của các cơ quan báo chí địa phương Nhật Bản như đài phát thanh Narita và đài truyền hình Ishikawa.

Quang cảnh buổi tiếp xúc báo chí

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu điểm lại những trụ cột và thành quả chủ yếu trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, gợi mở một số phương hướng trong thời gian tới. Đại sứ Phạm Quang Hiệu đặc biệt nhấn mạnh và đánh giá cao vai trò của giới truyền thông trong việc tăng cường quan hệ song phương.

“Có thế nói, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản khó có thể tốt đẹp như hiện nay nếu như không có sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí hai nước. Do vậy tôi xin đề nghị một vài điểm. Thứ nhất, các cơ quan thông tấn, báo chí của Nhật Bản tăng cường giới thiệu hơn nữa về cơ hội đầu tư, làm ăn kinh doanh, những cải cách mạnh mẽ thể chế về chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam khi bước vào giai đoạn phát triển mới. Thứ hai, các cơ quan thông tấn, báo chí của Nhật Bản tiếp tục đưa tin toàn diện, khách quan về cộng đồng Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp của họ, đồng thời, tăng số lượng tin bài về người tốt, việc tốt”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu đặc biệt nhấn mạnh và đánh giá cao vai trò của giới truyền thông.

Về phần mình, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Nhật Bản bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và quan hệ Nhật – Việt, nêu những ý kiến, câu hỏi cụ thể, chân thành, cởi mở, hướng tới việc làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Từ góc độ của các cơ quan báo chí địa phương Nhật Bản, ông Yamamoto Takehito đến từ đài truyền hình Ishikawa nêu ý kiến. Điều quan trọng nhất là việc các cơ quan báo chí địa phương hỗ trợ cộng đồng Việt Nam đang có mặt tại địa bàn như thế nào. Đài truyền hình Ishikawa luôn nỗ lực để cộng đồng Việt Nam và sở tại có thể giúp đỡ lẫn nhau.

“Tới đây, cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng và giữ vai trò quan trọng hơn tại các địa phương. Theo đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đóng góp cho quan hệ hai nước”, ông Yamamoto Takehito khẳng định.

Các nhà báo Nhật Bản và Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đại diện Đại sứ quán

Đại diện các cơ quan báo chí Nhật Bản tham gia sự kiện cũng cam kết sẽ đồng hành trong sự nghiệp phát triển của hai nước, đồng thời mong muốn những sự kiện có ý nghĩa sâu sắc như hôm nay sẽ được tổ chức định kỳ trong thời gian tới.

Tuấn Nhật-Ngọc Huân/ VOV-Tokyo
Tag: báo chí Nhật Bản Việt Nam truyền thông Nhật Bản Đại sứ Phạm Quang Hiệu quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh biến động toàn cầu

VOV.VN - Nhân dịp 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và hướng tới kỷ niệm 2 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, sáng nay (3/10), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản 2025 với chủ đề "Quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển trong bối cảnh biến động toàn cầu".

VOV.VN - Nhân dịp 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và hướng tới kỷ niệm 2 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản được nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện, sáng nay (3/10), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Diễn đàn Việt Nam - Nhật Bản 2025 với chủ đề "Quan hệ đối tác Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển trong bối cảnh biến động toàn cầu".

Trong trái tim bạn bè Nhật Bản luôn có Việt Nam

VOV.VN - Thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973, khi còn là hai quốc gia ở hai đầu chiến tuyến, Việt Nam và Nhật Bản đã vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử để đưa mối bang giao không ngừng lớn mạnh. Ẩn chứa trong đó là những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

VOV.VN - Thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973, khi còn là hai quốc gia ở hai đầu chiến tuyến, Việt Nam và Nhật Bản đã vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử để đưa mối bang giao không ngừng lớn mạnh. Ẩn chứa trong đó là những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

