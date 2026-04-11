Việt Nam – Nhật Bản: Mở rộng hợp tác trong kỷ nguyên tăng trưởng và đổi mới

Thứ Bảy, 06:08, 11/04/2026
VOV.VN - Việt Nam đang nổi lên là điểm sáng tăng trưởng của khu vực, với nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách và đổi mới mô hình phát triển.

Song hành với đó, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản cũng không ngừng được tăng cường và mở rộng. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki, đã có những chia sẻ về triển vọng kinh tế của Việt Nam, cũng như các lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới.

viet nam nhat ban mo rong hop tac trong ky nguyen tang truong va doi moi hinh anh 1

PV: Việt Nam được đánh giá như một điểm sáng tăng trưởng của khu vực và bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại sứ có ấn tượng như thế nào về mô hình tăng trưởng kinh tế, cũng như những nỗ lực cải cách gần đây của Việt Nam?

Đại sứ  Ito Naoki: Trước hết, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới các nhà lãnh đạo đã được bầu tại kỳ họp toàn thể của Quốc hội khóa 16. Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ định hướng cải cách đang được triển khai tại Việt Nam, đặc biệt dưới sự lãnh đạo rất mạnh mẽ và xuất sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về câu hỏi phóng viên vừa đề cập, năm ngoái, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% - cao nhất trong các nước ASEAN. Tôi tin rằng đà tăng trưởng sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. Triển vọng này cũng sẽ thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư từ các quốc gia, trong đó có Nhật Bản.

Tôi cũng được biết Việt Nam đang xây dựng một mô hình tăng trưởng mới, rất hấp dẫn. Mô hình này nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực tư nhân, đồng thời đặt doanh nghiệp nhà nước làm trụ cột trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngân hàng và năng lượng. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo và công nghệ cũng là những yếu tố then chốt. Chính phủ Nhật Bản cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng và thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới này tại Việt Nam.

Chúng tôi đã chứng kiến nhiều bước phát triển mới của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, những điều mà ngay cả 2-3 năm trước cũng khó có thể hình dung. Nếu nhìn vào các tuyến phố ở Hà Nội, có thể thấy rất nhiều xe điện (EV). Những chiếc xe này đang phát triển rất thành công tại Việt Nam và dần dẫn dắt ngành công nghiệp ô tô.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang phát triển các nhà máy sản xuất chip bán dẫn, điều mà vài năm trước gần như chưa thể tưởng tượng. Có thể nói, rất nhiều bước phát triển mới về đổi mới sáng tạo, sản xuất và hạ tầng đang diễn ra với tốc độ chưa từng có, theo một cách thức mà trước đây khó có thể hình dung.

Tôi cho rằng điều đó cũng cho thấy tiềm năng rất lớn của nền kinh tế Việt Nam. Khi tiến trình cải cách tiếp tục được thúc đẩy và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, chắc chắn điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh tại Việt Nam.

PV: Trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố và hợp tác song phương đạt nhiều kết quả tích cực, theo Đại sứ, những lĩnh vực nào sẽ trở thành trọng tâm, tạo đột phá cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới?

Đại sứ  Ito Naoki: Trước hết và quan trọng nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Quan hệ đối tác kinh tế giữa hai nước cần được tăng cường hơn nữa. Chúng tôi đã đưa ra một trụ cột hợp tác kinh tế mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo và công nghệ như AI, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác xoay quanh trụ cột mới này. Gần đây, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định cung cấp khoản vay trị giá 330 triệu USD cho các lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai. Đây là một loại hình ODA mới - có thể coi là ODA của một kỷ nguyên mới giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ngoài ra, khi Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng chiến lược như năng lượng, kỹ thuật số, giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt, thì đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp và Chính phủ Nhật Bản đang quan tâm tham gia, kể cả thông qua nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Trong bối cảnh hai nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới, thì quan hệ hợp tác cũng cần mở rộng sang lĩnh vực an ninh. Ngay trong các tháng 3 và 4 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến các chuyến thăm cảng của tàu Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) tới Vũng Tàu và Đà Nẵng. Đồng thời, tàu của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã thăm cảng Kurê lần đầu tiên sau 7 năm.

Bên cạnh đó, hai nước cũng đã có những hợp tác bước đầu trong lĩnh vực trang thiết bị quốc phòng. Đặc biệt, vào tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên hai bên đã tổ chức Đối thoại cấp cao “2+2” giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Vì vậy, tôi cho rằng đây cũng là lĩnh vực mà chúng ta cần tiếp tục tăng cường hơn nữa.

Đồng thời, khi Việt Nam ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế cũng như trong khu vực ASEAN,  và đang theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động, tích cực, thì đây cũng là một lĩnh vực mà Nhật Bản có thể phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Như các bạn đã biết, Nhật Bản đang thúc đẩy tầm nhìn chính sách mang tên “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn này và coi Việt Nam là một đối tác không thể thiếu để hiện thực hóa chiến lược này.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Thanh Huyền/VOV1
Cắt 30% thủ tục, xử lý ngay điểm nghẽn dự án
Cắt 30% thủ tục, xử lý ngay điểm nghẽn dự án

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về ngân sách, đầu tư công và nợ công, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyết tâm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo để xử lý kịp thời, tạo động lực cho tăng trưởng.

Cắt 30% thủ tục, xử lý ngay điểm nghẽn dự án

Cắt 30% thủ tục, xử lý ngay điểm nghẽn dự án

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về ngân sách, đầu tư công và nợ công, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyết tâm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc dự án, đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo để xử lý kịp thời, tạo động lực cho tăng trưởng.

Quản lý tiền vận động, quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo thế nào?
Quản lý tiền vận động, quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo thế nào?

VOV.VN - Đại biểu quốc hội (ĐBQH) kiến nghị bổ sung nguyên tắc quản lý thu, chi của các tổ chức tôn giáo khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý tiền vận động, quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo thế nào?

Quản lý tiền vận động, quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo thế nào?

VOV.VN - Đại biểu quốc hội (ĐBQH) kiến nghị bổ sung nguyên tắc quản lý thu, chi của các tổ chức tôn giáo khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở
ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), về quy định cơ quan nào trình khen thưởng thì cơ quan đó phải tự bảo đảm kinh phí, đại biểu Quốc hội cho rằng cơ chế này tạo áp lực lớn đối với cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã.

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

ĐBQH băn khoăn cơ chế tự lo kinh phí khen thưởng sẽ dồn gánh nặng về cấp cơ sở

VOV.VN - Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), về quy định cơ quan nào trình khen thưởng thì cơ quan đó phải tự bảo đảm kinh phí, đại biểu Quốc hội cho rằng cơ chế này tạo áp lực lớn đối với cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã.

