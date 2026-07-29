Bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ

Sáng 29/9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã quán triệt “Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Ảnh: Quốc hội

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Việt Nam là nước có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới nên trở thành “trọng tâm của trọng tâm” trong cạnh tranh nước lớn.

Đi đôi với những cơ hội, thuận lợi, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam; rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng.

Bối cảnh tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất mới, cùng với những bài học rất đắt giá rút ra từ thực tiễn. "An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống.

6 quan điểm chỉ đạo

Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo như giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội.

Nhấn mạnh việc thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia.

Cùng với đó, gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển.

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa “xây” và “chống”; từ “không để xảy ra bằng mọi giá” sang “không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược”. Bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ, từ sớm, không để tích tụ, lan rộng thành “điểm nóng”.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Bước phát triển mới trong xác định mục tiêu tổng quát

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, Nghị quyết Chiến lược An ninh quốc gia cũng có bước phát triển mới trong xác định mục tiêu tổng quát. Cùng với mục tiêu không thay đổi về “Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ…”, nghị quyết lần này bổ sung nội hàm mới về “tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng".

Cùng với đó là mục tiêu bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian; ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầm thấp, không gian biển và đại dương; chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới; đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng...

Nghị quyết xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được, trong đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân; tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ.

Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”. Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh đủ sức ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp và các hình thái xâm phạm an ninh mới.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể, nâng cao năng lực dự báo chiến lược; chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn.

Cùng với đó, bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước...

Bộ trưởng cho biết, nghị quyết lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về “Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi"; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng.

Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia, chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ nhân dân” VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo kịp thời thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy; trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.