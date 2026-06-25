Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên

Tại hội nghị, TS Lê Thị Chiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2026, cho biết, Học viện đã tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; đẩy mạnh đổi mới toàn diện hoạt động theo tư duy quản trị hệ thống, quản trị số, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với mô hình “giảng viên - học viên đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới.

Báo cáo nhấn mạnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục là điểm sáng của Học viện với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các mặt công tác; quán triệt và triển khai hiệu quả tinh thần mới của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Học viện, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và của Học viện. Các hoạt động tuyên truyền, lan tỏa tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực; tính chuyên sâu gắn với năng lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị tiếp tục được một số đơn vị chủ động triển khai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Mạnh Thắng

Học viện quan tâm huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm tham gia các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn sâu trong bảo vệ, lan tỏa Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược mang tính cách mạng trong kỷ nguyên mới; nhận diện và phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch. Việc huy động học viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Học viện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng, phát triển và lan tỏa các giá trị lý luận, thực tiễn của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược mang tính cách mạng của Đảng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và quản trị công tiếp tục đổi mới theo hướng chuyển từ cung cấp kiến thức sang nâng cao năng lực người học.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện cho rằng, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, cần nhận diện đầy đủ mối quan hệ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa bảo vệ, xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với sự chuyển động của đất nước, Học viện cũng đang có những đổi mới sâu sắc cả về nội dung, con người và phương thức hoạt động; tiếp tục triển khai bài bản, hiệu quả công tác nghiên cứu, lập luận, xây đắp nền tảng tư tưởng, bồi dưỡng lực lượng và tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các hoạt động chuyên môn.

PGS,TS Lê Hải Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh Mạnh Thắng

PGS.TS Lê Hải Bình chỉ đạo, 6 tháng cuối năm 2026 đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao nhận thức, lan tỏa sâu rộng hơn nữa ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để nhiệm vụ này trở thành “nhu cầu tự thân” của mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên. Trong triển khai mô hình đào tạo mới, cần tiếp tục tích hợp linh hoạt, khéo léo nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy, giúp giảng viên làm chủ các tình huống, cùng học viên nhận diện, phân tích và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, bồi đắp vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò, sứ mệnh của Học viện trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lãnh đạo Học viện CTQG Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam VOV.VN - Chiều 23/6, PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp và làm việc với bà Deirdre Ní Fhllúin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ireland tại Việt Nam.

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