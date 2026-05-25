Bất ngờ ở Vạn Xuân, Thái Nguyên: Thủ tục "thông" nhờ tư duy "số"

Bất ngờ vì “không phải chờ”

Đến UBND phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) để đăng ký kết hôn, chị Nguyễn Thị Mai cho biết bất ngờ khi trung tâm hành dịch vụ chính công vắng người, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, không phải chờ đợi như trước.

Chị chia sẻ, bản thân thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (thực hiện toàn trình) và lựa chọn nhận kết quả tại nhà để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, trong ngày làm thủ tục đăng ký kết hôn – sự kiện quan trọng của cuộc đời – chị cùng chồng trực tiếp đến trụ sở UBND phường Vạn Xuân để hoàn tất hồ sơ.

“Tôi khá bất ngờ vì khi đến trung tâm hành chính công của phường thì rất vắng, được hướng dẫn và giải quyết thủ tục ngay, không phải chờ đợi lâu”, chị Mai nói.

Vợ chồng chị Mai đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vạn Xuân đăng ký kết hôn

Theo chị Mai, việc sáp nhập đơn vị hành chính đã mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong giải quyết giấy tờ. “Ngày trước, muốn làm thủ tục thì phải đến từng xã, từng cơ quan khác nhau. Còn bây giờ nhiều bộ phận được tập trung về cùng một nơi nên rất tiện cho người dân khi đi làm giấy tờ”, chị chia sẻ.

Đánh giá về chất lượng đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, chị Mai cho rằng việc tinh gọn bộ máy giúp lựa chọn được đội ngũ có năng lực và trình độ tốt hơn. “Sau sáp nhập, tôi thấy đội ngũ cán bộ được chọn lọc tốt, thái độ phục vụ chuyên nghiệp”, chị Mai nhận xét.

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) ghi nhận gần 22.000 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt gần 90%. Kết quả này đến từ quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Vạn Xuân tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Vạn Xuân đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công rõ nhiệm vụ cho cán bộ, công chức nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Theo ông Trường, phường Vạn Xuân hiện có hơn 60.000 người dân sinh sống, bên cạnh đó còn có hàng trăm nghìn công nhân và người dân từ các khu vực lân cận thường xuyên đến làm việc, thực hiện các giao dịch hành chính. Vì vậy, lượng người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường luôn ở mức cao.

Trung trung tâm phụ vụ hành chính công phường Vạn Xuân

Tỷ lệ trực tuyến đạt gần 90%

Theo thống kê của phường, trong gần một năm vận hành mô hình mới, địa phương đã tiếp nhận gần 22.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Những tháng đầu triển khai, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình chưa cao do người dân còn bỡ ngỡ với phương thức thực hiện mới. Tuy nhiên, sau thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp, đến nay tỷ lệ số hóa và thực hiện trực tuyến toàn trình đã đạt gần 90%.

“Người dân thấy rõ sự thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng của quy trình hành chính mới nên dần chuyển sang thực hiện trực tuyến. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian đi lại và chờ đợi”, ông Trường chia sẻ.

Lãnh đạo phường Vạn Xuân cho biết, bên cạnh việc bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ, địa phương đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại cho bộ phận hành chính công.

Hệ thống máy móc được kết nối đồng bộ với các bộ phận chuyên môn và lãnh đạo UBND phường để phục vụ ký số trực tuyến. Nhờ đó, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường có thể xử lý hồ sơ, ký số ở bất kỳ thời gian hay địa điểm nào, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân. Theo ông Trường, tiêu chí cốt lõi của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là “chính quyền phục vụ nhân dân”, và đến nay phường Vạn Xuân cơ bản đạt được hiệu quả tích cực.

Lý giải nguyên nhân giúp tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, ông Trần Xuân Trường cho rằng nền tảng quan trọng nhất là việc triển khai hiệu quả Đề án 06 và xây dựng công dân số. “Người dân trên địa bàn đã từng bước trở thành công dân số. Khi công dân số gặp chính quyền số và xã hội số thì việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trở nên rất thuận lợi”, ông Trường nói.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ để hướng dẫn từng hộ dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng VNeID và các dịch vụ công trực tuyến. Người dân khi thực hiện thủ tục online không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn hạn chế phụ thuộc vào các dịch vụ trung gian.

Hệ thống Robot hướng dẫn thủ tục hành chính

Dù tỷ lệ trực tuyến đạt cao, phường Vạn Xuân cho biết vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân giữ thói quen đến trực tiếp trụ sở để làm thủ tục hoặc muốn trải nghiệm thực tế quy trình cải cách hành chính. Tuy nhiên, sau khi được hỗ trợ và trải nghiệm quy trình xử lý nhanh gọn, phần lớn người dân đều chuyển sang tương tác với chính quyền qua nền tảng số.

Theo ông Trường, hiện nay hầu hết các hộ dân đều đã có thiết bị thông minh và có thể sử dụng dữ liệu số tích hợp trên ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Mấu chốt vẫn là con người

Không chỉ đầu tư hạ tầng công nghệ, phường Vạn Xuân còn áp dụng nhiều giải pháp số trong hỗ trợ người dân. Địa phương đã đưa vào sử dụng robot hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính, đồng thời tích hợp hệ thống tư vấn trực tuyến qua fanpage Facebook, Zalo và cổng thông tin điện tử của phường. Người dân có thể đăng ký thủ tục ngay tại nhà hoặc gửi câu hỏi trực tuyến để được hướng dẫn tự động, chi tiết trên nền tảng số.

Đánh giá về yếu tố quyết định thành công trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Xuân Trường khẳng định yếu tố quan trọng nhất là con người.

Theo ông, đội ngũ cán bộ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công đóng vai trò then chốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền nhằm kịp thời điều chỉnh quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với thực tiễn.

“Hằng ngày, hằng tuần, Ban Thường vụ đều rà soát, điều chỉnh để áp dụng hiệu quả các điều kiện kỹ thuật vào thực tế. Nếu không bám sát và hướng dẫn kỹ cho cán bộ trong hệ thống thì rất khó đạt hiệu quả như hiện nay”, ông Trường nhấn mạnh.