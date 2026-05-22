Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: “Nút thắt” nào cần tháo gỡ?

Bộ máy ổn định nhưng áp lực công việc gia tăng

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 1 năm triển khai sắp xếp đơn vị hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Thịnh từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hành chính không bị gián đoạn. Các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân được duy trì thông suốt. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí xã hội và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

“Một trong những điểm sáng tại xã Phú Thịnh là công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng. Việc số hóa hồ sơ, ứng dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử được triển khai từng bước, góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý công việc hành chính”, ông Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của địa phương, mức độ hoàn thiện của hạ tầng công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Sau sắp xếp, quy mô địa bàn và dân số tăng, trong khi biên chế chưa được bổ sung tương xứng. Theo UBND xã, trước sáp nhập có 48 cán bộ, công chức. Sau khi thực hiện chế độ nghỉ theo các nghị định liên quan, đến tháng 4/2026 chỉ còn 32/48 biên chế, thiếu 16 công chức so với chỉ tiêu được giao.

“Một số lĩnh vực chuyên môn như giáo dục, y tế, xây dựng, tài chính - kế toán, văn thư - lưu trữ và hành chính tổng hợp đang thiếu nhân sự có chuyên môn phù hợp. Nhiều vị trí phải bố trí kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động để đảm bảo khối lượng công việc”, ông Hải chia sẻ.

Cùng với kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phú Thịnh đề xuất bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc thực tế; có cơ chế điều động, biệt phái cán bộ cho các vị trí còn thiếu.

Cũng theo ông Hải, xã Phú Thịnh đã kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc, đồng thời đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, đặc biệt đối với các lĩnh vực mới được phân cấp, phân quyền.

Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Đức Xuân, Thái Nguyên nỗ lực phục vụ người dân

Còn tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản đã ổn định và vận hành hiệu quả. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân được duy trì thông suốt, không xảy ra ách tắc.

Bà Đặng Dương Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bách Quang cho biết, kết quả từ 01/7/2025 đến 10/5/2026, phường đã tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ của người dân, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 98,5%; trên 95% hồ sơ được số hóa; hơn 90% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả qua môi trường điện tử. 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử, ký số đồng bộ.

Năm 2025, UBND phường Bách Quang dẫn đầu khối xã, phường của tỉnh về chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân với 91,74 điểm, cho thấy rõ hiệu quả trong cải cách hành chính và chuyển đổi số của địa phương. Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, thu ngân sách nhà nước năm 2025 của phường đạt gần 1 nghìn tỷ đồng, bằng 126,7% kế hoạch đề ra, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên cho phát triển và an sinh xã hội.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc tăng lên đáng kể, nhiều cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở những lĩnh vực khác nhau, phạm vi tham mưu rộng, tạo áp lực trong quá trình vận hành bộ máy.

Ngoài ra, công tác số hóa hồ sơ và chuyển đổi số còn gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị đồng bộ, hạn chế về nhân lực công nghệ thông tin và kinh phí đầu tư. Việc tiếp nhận khối lượng lớn hồ sơ, tài sản và dữ liệu chuyển tiếp từ các đơn vị cũ cũng tạo áp lực không nhỏ đối với bộ máy cơ sở.

Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền cơ sở

Trước những khó khăn đó, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền cơ sở. Tại phường Bách Quang, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo rà soát vị trí việc làm theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

“Đặc biệt, phường cũng đã được tỉnh đồng ý chủ trương tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND và thực hiện tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành Phòng Kinh tế và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn”, bà Thảo thông tin.

Bà Đặng Dương Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, địa phương đang nỗ lực nhiều giải pháp khắc phục trước mắt

Hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở. Phú Thịnh và Bách Quang của tỉnh Thái Nguyên là hai trong nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu quả công vụ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết.

Tuy nhiên, để mô hình vận hành đồng bộ, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới, vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” về nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương.