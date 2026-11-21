Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 21/11/2026 tại Thủ đô Hà Nội (chia làm 2 đợt với gần 30 ngày làm việc). Đây là kỳ họp cuối năm đầu tiên của Quốc hội khóa mới trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Kỳ họp thứ 2 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều dấu ấn nổi bật trên cả ba phương diện: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ảnh: Quốc hội

Về công tác lập pháp, Kỳ họp thứ 2 ghi dấu ấn với khối lượng công việc đồ sộ khi Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng. Nhiều dự án luật tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân đã được thông qua như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), cùng các luật thuộc lĩnh vực tài chính - thuế, an sinh xã hội - lao động, văn hóa - du lịch, an ninh quốc gia và tư pháp.

Các đạo luật được thông qua tiếp tục thể hiện tư duy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sắp xếp bộ máy.

Về quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách và hạ tầng chiến lược, Quốc hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; đồng thời quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm liên vùng như các tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; quyết nghị cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Dung Quất, điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, cũng như các chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Về hoạt động giám sát tối cao, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm và thông qua Nghị quyết về chất vấn với tỷ lệ tán thành rất cao. Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tháo gỡ rào cản về dữ liệu và chuyển đổi số, đồng thời ưu tiên nguồn lực phát triển công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nhân lực chất lượng cao.