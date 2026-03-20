Bí thư Đảng ủy xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh

Thứ Sáu, 11:30, 20/03/2026
VOV.VN - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức, đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, Long An cũ) được điều động đến Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

Ông Trương Tấn Sơn nhận nhiệm vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh (Ảnh: K.Đ)

Cùng đợt này, ông Lê Công Hiệu, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc. Ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 20/3/2026.

Ông Trương Tấn Sơn, 42 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh (Tây Ninh), có trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí như Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TP.HCM) nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12/2023, ông được tiếp nhận về công tác tại tỉnh Long An, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng từ tháng 1/2024. Đến tháng 12/2024, ông được điều động làm Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa; từ tháng 7/2025 giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa trước khi được bổ nhiệm vị trí mới.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
VOV.VN - Lúc 10h30 ngày 20/3, Ủy ban bầu cử Thành phố ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Kết quả bầu cử ngày 15/3/2026 là thắng lợi của Nhân dân, nhưng cũng đồng thời đặt lên vai các đại biểu vừa được bầu những trọng trách lớn.

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

