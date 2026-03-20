中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Sáu, 10:49, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI (2026-2031). Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

tp.hcm cong bo 125 dai bieu trung cu hDnd khoa xi, nhiem ky 2026-2031 hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Duy Phương)

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố về danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố tại 42 đơn vị bầu cử.

Điểm nổi bật trong danh sách trúng cử nhiệm kỳ này là sự xuất hiện của nhiều gương mặt doanh nhân trở thành đại biểu HĐND TP.HCM.

Cụ thể: ông Phan Tấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - KSB), ông Phạm Ngọc Hải (Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM), ông Luân Quốc Hưng (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM), ông Phạm Trung Kiên (Tổng Giám đốc Saigon Co.op), ông Cao Thanh Lương (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thái Bình), ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNG), ông Dương Hồng Nhân (Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) và ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư U&I)….

Đánh giá về kỳ bầu cử, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, cho biết ngày bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

tp.hcm cong bo 125 dai bieu trung cu hDnd khoa xi, nhiem ky 2026-2031 hinh anh 2
Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thông tin tại hội nghị. (Ảnh: Duy Phương)

Công tác an ninh trật tự, giao thông và hệ thống thông tin liên lạc đều được đảm bảo xuyên suốt, phục vụ tốt cho việc tổ chức và kiểm phiếu. Về mặt số liệu, toàn thành phố có 9.515.654 cử tri. Tính đến 22 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức rất cao là 99%. Toàn bộ 168/168 địa phương đều có tỷ lệ tham gia trên 95%, trong đó 38 xã, phường đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% và không có khu vực bỏ phiếu nào dưới 50%.

Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của hệ thống chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm cao của cử tri thành phố.

Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND thành phố hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND TP.HCM khóa XI sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, các ban trực thuộc HĐND, cùng ban lãnh đạo và ủy viên UBND thành phố.

cover.png

Cuộc bầu cử thành công - Dấu ấn trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 khép lại với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt gần 100%. Ấn tượng không chỉ ở mức độ tham gia rộng khắp của cử tri, mà còn ở những đổi mới trong tổ chức và yêu cầu về chất lượng đại biểu cơ quan dân cử.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Tag: HĐND TPHCM đại biểu HĐND doanh nhân trúng cử bầu cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội