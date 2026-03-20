TP.HCM công bố 125 đại biểu trúng cử HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XI (2026-2031). Kỳ bầu cử thành công với 99% trong hơn 9,5 triệu cử tri đi bầu. Đáng chú ý, danh sách nhiệm kỳ này ghi nhận nhiều doanh nhân trúng cử.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Duy Phương)

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố về danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố tại 42 đơn vị bầu cử.

Điểm nổi bật trong danh sách trúng cử nhiệm kỳ này là sự xuất hiện của nhiều gương mặt doanh nhân trở thành đại biểu HĐND TP.HCM.

Cụ thể: ông Phan Tấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - KSB), ông Phạm Ngọc Hải (Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM), ông Luân Quốc Hưng (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM), ông Phạm Trung Kiên (Tổng Giám đốc Saigon Co.op), ông Cao Thanh Lương (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thái Bình), ông Lê Hồng Minh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNG), ông Dương Hồng Nhân (Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) và ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư U&I)….

Đánh giá về kỳ bầu cử, ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, cho biết ngày bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố thông tin tại hội nghị. (Ảnh: Duy Phương)

Công tác an ninh trật tự, giao thông và hệ thống thông tin liên lạc đều được đảm bảo xuyên suốt, phục vụ tốt cho việc tổ chức và kiểm phiếu. Về mặt số liệu, toàn thành phố có 9.515.654 cử tri. Tính đến 22 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức rất cao là 99%. Toàn bộ 168/168 địa phương đều có tỷ lệ tham gia trên 95%, trong đó 38 xã, phường đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% và không có khu vực bỏ phiếu nào dưới 50%.

Kết quả này cho thấy sự chuẩn bị chu đáo của hệ thống chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm cao của cử tri thành phố.

Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Thường trực HĐND thành phố hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND TP.HCM khóa XI sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, các ban trực thuộc HĐND, cùng ban lãnh đạo và ủy viên UBND thành phố.