Bí thư Thành ủy Cao Lãnh được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu và đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết và bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tới dự có kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh và 56/58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thông qua nghị quyết

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Lê Hòa Hiệp, ông Võ Trường Sơn và ông Nguyễn Hoàng Minh Tâm, do nghỉ việc và chuyển công tác; đồng thời, thống nhất miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Trần Thanh Liêm và ông Nguyễn Văn Phú (do nghỉ hưu), ông Dương Hồng Lạc và ông Đoàn Thanh Bình (do chuyển công tác khác).

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Trần Trí Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; bầu bà Phạm Thị Ngọc Đào – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Phi Đa – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp đột xuất lần thứ sáu HĐND tỉnh Đồng Tháp

Trên cương vị mới, ông Trần Trí Quang cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu chọn; đồng thời cam kết, với vai trò Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Với tinh thần và kết quả đạt được tại kỳ họp đột xuất lần thứ sáu, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị từng đại biểu Hội đồng nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt; nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng

Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu phụ trách các lĩnh vực, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới.