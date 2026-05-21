Bộ Chính trị ban hành kế hoạch chống lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 04-NQ/TW), Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

Về mục đích, yêu cầu, Kế hoạch nêu rõ:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết số 04-NQ/TW đề ra. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động quyết liệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các ban đảng Trung ương, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, tỉnh uỷ, thành uỷ căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch của Bộ Chính trị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Về công tác quán triệt nghị quyết và triển khai Kế hoạch thực hiện, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW (hoàn thành trong quý II/2026); đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết (thực hiện thường xuyên).

Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW trong phạm vi phụ trách phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương (hoàn thành trong quý II/2026).

Cũng theo Kế hoạch, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hoá liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính, xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính.

3. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm. Thể chế hoá, cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo các văn kiện, nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4. Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

7. Đổi mới, hiện đại hoá công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự lan toả, đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoàn thiện cơ chế để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiểm soát quyền lực nhà nước thực sự hiệu lực, hiệu quả.

8. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thoả thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.