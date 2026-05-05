Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng

Cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng 17 kiến nghị liên quan đến các vấn đề: nghịch lý trong mua bán điện tiêu dùng; xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập; phân cấp, phân quyền cụ thể, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tình trạng chậm giải ngân đầu tư công; công tác phòng chống tham nhũng; yêu cầu tăng cường đầu tư cho y tế tuyến cơ sở; tăng cường các chính sách hỗ trợ an sinh cho đối tượng yếu thế…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng

Về xử lý các trụ sở dôi dư, cử tri Hoàng Minh Hòa ở phường Hải Châu đề xuất: "Tôi đề nghị cùng với việc thực hiện pháp luật về quản lý tài sản công cần có cơ chế đặc thù là cho thuê ngắn hạn hằng năm, 1-5 năm. Cho thuê, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau mà thực tiễn cuộc sống đang rất là cần đối với những lĩnh vực xã hội hóa như: văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe; phòng khám xét nghiệm y khoa; giáo dục mầm non, nhà trẻ".

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phát biểu

Về đề xuất này, ông Phan Duy Anh, ĐBQH khóa XVI, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết: "Tôi rất tâm huyết với ý kiến của cử tri Hòa, nhưng thực tế có nhiều khó khăn vướng mắc. Chúng tôi hy vọng rằng với sự quyết liệt, quyết tâm của thành phố, cộng thêm cơ chế đặc thù của Chính phủ trong thời gian tới ban hành thì sẽ quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả những tài sản công trên địa bàn thành phố".

Với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri. Ông Lê Khả Long tại phường Sơn Trà đặt câu hỏi: "Cử tri rất đồng tình với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xin đại biểu cho biết thời gian tới Trung ương sẽ có những giải pháp nào để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ?".

Cử tri TP Đà Nẵng nêu ý kiến

Trả lời cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan điểm của Đảng là kiên trì, kiên quyết làm thường xuyên liên tục không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng lãng phí, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý tài sản công những lĩnh vực mà cử tri nêu như đất đai, đầu tư công, tài sản công sẽ tiếp tục là trọng tâm của kiểm tra, thanh tra và giám sát.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri

Những nội dung cử tri nêu tại hội nghị sáng nay sẽ được Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan hữu quan trả lời theo đúng quy định, với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và giải quyết dứt điểm.