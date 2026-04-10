中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Thứ Sáu, 16:02, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 10/4, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

bo chinh tri chuan y ong pham quang ngoc giu chuc bi thu tinh uy hung yen hinh anh 1
Ông Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Quang Ngọc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Quang Ngọc.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ông Phạm Quang Ngọc là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định, thống nhất bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ, tạo điều kiện để ông Phạm Quang Ngọc hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời tin tưởng Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

bo chinh tri chuan y ong pham quang ngoc giu chuc bi thu tinh uy hung yen hinh anh 2
Ông Phạm Quang Ngọc phát biểu nhận nhiẹm vụ.

Trước đó, chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu nhân sự chủ chốt của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973); Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường, Tiến sĩ chăn nuôi.

bo chinh tri chuan y ong pham quang ngoc giu chuc bi thu tinh uy hung yen hinh anh 3
Đồ họa: Đồng Toàn
PV/VOV.VN
Tag: Hưng Yên Phạm Quang Ngọc Bí thư Hưng Yên Nguyễn Duy Ngọc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Quá trình công tác của tân Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

VOV.VN - Ngày 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc

VOV.VN -Tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - HĐND tỉnh Hưng Yên tại Kỳ họp thứ 33 đã bầu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội