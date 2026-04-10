Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Quang Ngọc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Quang Ngọc.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ông Phạm Quang Ngọc là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định, thống nhất bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Bộ Chính trị đã có quyết định chuẩn y kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030 đối với ông Phạm Quang Ngọc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng và đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ, tạo điều kiện để ông Phạm Quang Ngọc hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời tin tưởng Hưng Yên sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh phát huy đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Ngọc phát biểu nhận nhiẹm vụ.

Trước đó, chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu nhân sự chủ chốt của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973); Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường, Tiến sĩ chăn nuôi.

Đồ họa: Đồng Toàn