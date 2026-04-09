Ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030

Thứ Năm, 18:19, 09/04/2026
VOV.VN - Ngày 9/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 2025-2030.

Chiều 9/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị về việc bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 2025-2030.

Cùng ngày, Văn phòng T.Ư Đảng có công văn thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ong pham quang ngoc giu chuc bi thu tinh uy hung yen nhiem ky 2025-2030 hinh anh 1

Ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973); Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường, Tiến sĩ chăn nuôi.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ 2/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Quản lý, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Từ 11/2003 - 5/2008: Phó Trưởng phòng Môi trường, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Từ 6/2008 - 8/2009: Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường kiêm Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

9/2009 - 6/2010: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

7/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

1/2011 - 8/2013: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

8/2013 - 10/2013: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

10/2013 - 9/2015: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (từ 7/2015); Tỉnh ủy viên (10/2014)

9/2015 - 3/2016: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

3/2016 - 4/2019: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Bình

5/2019 - 10/2020: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

10/2020 - 12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

12/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

1/7/2025: Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình (mới), được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/11/2025: Được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030

12/11/ 2025: Tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026

22/1/2026: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

9/4/2026: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 nhất trí bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 2025-2030

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tag: Ông Phạm Quang Ngọc tỉnh Hưng Yên Bí thư tỉnh Hưng Yên nhân sự tỉnh Hưng Yên
Chân dung ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới)
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ định ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (mới) nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 1/7/2025.

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Quốc Toản làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên
VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã hiệp thương và thống nhất cử ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

