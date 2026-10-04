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Bộ Chính trị: Đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm UAV cấp quốc gia

Chủ Nhật, 12:07, 04/10/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 99-KL/TW ngày 28/9 về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới; trong đó đặt ra những mục tiêu cho quá trình hình thành và phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Tại Kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu chú trọng phát huy nội lực, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, hạ tầng và dữ liệu chiến lược, gắn với phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian nhằm chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Kết luận số 99-KL/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

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Công an TP Hà Nội ứng dụng UAV trong tuần tra, kiểm soát. (Ảnh: Trọng Phú)

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phấn đấu tỉ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30 - 40% vào năm 2030 và đạt trên 85% vào năm 2045.

Kết luận 99 cũng xác định Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm và ứng dụng trong khu vực công, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp; hoàn thiện mô hình quản trị quốc gia theo hướng thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu, nền tảng số và quản trị rủi ro.

Hoạt động trong không gian tầm thấp được quản lý theo khu vực hoạt động, phân tầng độ cao, loại hình hoạt động và mức độ rủi ro; quản lý xuyên suốt từ đăng ký, định danh, cấp phép, điều hành, giám sát đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong năm 2027, Việt Nam sẽ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị, công nghệ quản lý phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và đánh giá sự phù hợp.

Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ quản trị, khai thác và bảo vệ không gian tầm thấp, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, dùng chung, có khả năng tích hợp, liên thông với hệ thống quản lý vùng trời, điều hành bay quân sự, dân dụng và các hệ thống quản lý chuyên ngành khác.

Kết luận cũng yêu cầu áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, quản trị mới; xác định rõ phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá, cơ chế giám sát, điều kiện kết thúc hoặc mở rộng.

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Công an Hà Nội thử nghiệm UAV phát hiện vi phạm từ trên không

VOV.VN - Từ 1/6, Công an TP Hà Nội chính thức thử nghiệm hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuần tra, giám sát tại địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ. Động thái này được xem là bước đi mạnh tay trong quá trình số hóa công tác quản lý đô thị và xử lý vi phạm giao thông.

Trọng Phú/VOV.VN
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