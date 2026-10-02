Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phải coi sức khỏe người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thể dục, thể thao là một bộ phận của chiến lược phát triển

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ý kiến trao tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia và toàn xã hội trong phát triển thể dục, thể thao thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để thể dục, thể thao có bước phát triển trong 15 năm qua. Kết luận số 70 của Bộ Chính trị tiếp tục xác định những định hướng quan trọng cho phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 08 cần được nhìn lại đầy đủ, đồng thời phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 70 trong điều kiện phát triển mới.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải coi sức khỏe và thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, phát triển thể dục, thể thao là một trong những tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 08 là phát triển thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì vậy, cần nhìn thể dục, thể thao không chỉ là một lĩnh vực hoạt động văn hóa - xã hội, mà là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững phải có những thế hệ người Việt Nam khỏe mạnh, có thể lực tốt, có thói quen vận động và có chất lượng sống ngày càng cao. Vì vậy cần phải đặc biệt chú trọng đến thể thao học đường.

Đồng thời, đối với các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu dân cư mới, không gian vận động cần được tính đến trong quy hoạch như một bộ phận của chất lượng sống. Những nơi chưa thể đầu tư mới thì phải tổ chức khai thác tốt hơn cơ sở hiện có, không để một bên thiếu nơi tập luyện trong khi tài sản công ở cùng địa bàn sử dụng chưa hết công suất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan

Xây dựng lại mô hình phát triển vận động viên thành tích cao

Đối với thể thao thành tích cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi cách đầu tư, tập trung có trọng điểm và phát triển tài năng theo một chu trình dài hạn. Tuyệt đối tránh để trình trạng tài năng được phát hiện nhưng phải tự mình xoay xở những điều kiện căn bản để phát triển, cần phải có một hệ thống đủ tốt để bảo đảm tài năng ấy được tập luyện, thi đấu và phát triển liên tục đến đỉnh cao.

Vì vậy, cần rà soát cơ chế quản lý vận động viên và đội tuyển quốc gia theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quyền, rõ trách nhiệm. Với vận động viên trọng điểm, phải có chương trình phát triển dài hạn, xác định mục tiêu thành tích, kế hoạch thi đấu, điều kiện huấn luyện, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện. Quy trình tuyển chọn đội tuyển phải minh bạch, ổn định, dựa trên tiêu chí chuyên môn rõ ràng và có cơ chế phản hồi.

"Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng lại mô hình phát triển vận động viên thành tích cao theo một chu trình dài hạn: phát hiện sớm, tuyển chọn đúng, đào tạo bài bản, đầu tư trọng điểm, thi đấu quốc tế, chăm sóc toàn diện, đánh giá thường xuyên và xây dựng lực lượng kế cận”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, để phát triển thể dục, thể thao cần đổi mới mạnh mẽ cách huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế thể thao. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước việc xã hội hóa và huy động nguồn lực ngoài Nhà nước đã được đặt ra từ khi triển khai Nghị quyết số 08, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa tạo được chuyển biến tương xứng. Kết luận số 70 đã chỉ rõ hạn chế về chính sách phát triển kinh tế thể thao, xã hội hóa và thu hút nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể thao không chỉ là lĩnh vực cần ngân sách, thể thao còn có thể trở thành một ngành kinh tế tạo ra giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu, phát triển kinh tế thể thao Việt Nam theo hướng hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Đối với hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần thay đổi tư duy từ “Nhà nước xây dựng và Nhà nước vận hành” sang “Nhà nước kiến tạo, xã hội đầu tư, thị trường vận hành và Nhà nước giám sát”.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực tế cho thấy khu vực tư nhân hoàn toàn có thể đầu tư những cơ sở thể thao có chất lượng cao. Không đặt mục tiêu Nhà nước phải sở hữu nhiều công trình thể thao nhất; mục tiêu là quốc gia phải huy động được hệ thống thiết chế thể thao tốt nhất. Vì vậy, đối với các công trình thể thao quốc gia và các công trình quy mô lớn, cần nghiên cứu một cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù, trong đó ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình.

"Công trình nào Nhà nước cần trực tiếp quản lý thì phải quản lý chuyên nghiệp, công trình nào khu vực tư nhân có thể đầu tư và vận hành tốt thì phải tạo điều kiện để tư nhân tham gia. Không để tình trạng xã hội có vốn nhưng không có cơ chế để đầu tư, còn Nhà nước có tài sản nhưng không khai thác được đầy đủ giá trị của tài sản đó”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã được đặt ra trong Nghị quyết số 08, Kết luận số 70 và các chiến lược, chương trình liên quan. Trong Quý IV năm nay, phải phân loại rõ việc đã hoàn thành, việc chậm nhưng còn trong thẩm quyền xử lý và việc vượt thẩm quyền cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Từ năm 2027, đối với từng nhiệm vụ trọng tâm phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm chính, sản phẩm, tiến độ và điều kiện thực hiện.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không tiếp tục đưa những nội dung “khó khăn, vướng mắc” từ báo cáo năm này sang báo cáo năm khác mà không chỉ rõ vướng ở đâu, thuộc trách nhiệm của ai và khi nào giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì phải chủ động xử lý, những vấn đề vượt thẩm quyền phải xác định rõ nội dung cần kiến nghị và cơ quan có trách nhiệm kiến nghị. Từ đó, cần hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thường xuyên đối với những nhiệm vụ trọng tâm, không chờ đến cuối kỳ mới tổng kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị định kỳ sáu tháng rà soát một lần để kịp thời điều chỉnh những việc chưa đạt yêu cầu, những mô hình làm tốt phải được đánh giá để nhân rộng, những việc không đạt phải xác định nguyên nhân và trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng không phải là hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, mà là tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy, đo được và duy trì được trong thực tiễn.