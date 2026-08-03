English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chính trị: Giải thể hội quần chúng hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ

Thứ Hai, 21:19, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11 về tăng cường sự lãnh đạo đối với các hội quần chúng, yêu cầu chấn chỉnh, sắp xếp, giải thể các hội hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc có vi phạm pháp luật; đồng thời nâng cao tính tự chủ, tự quản và hiệu quả hoạt động của các hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới.

bo chinh tri giai the hoi quan chung hoat dong kem hieu qua, khong dung ton chi hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Chính trị đánh giá có lúc, có nơi, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các hội quần chúng chưa thường xuyên, chưa toàn diện, có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; việc đổi mới phương thức hoạt động hội chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, có nơi còn biểu hiện hành chính hóa, bị động, phụ thuộc vào ngân sách.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ, thống nhất về vị trí, vai trò của các hội; còn thiếu cơ chế, chính sách để phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của các hội quần chúng; chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của một số hội còn bất cập, chồng chéo...

Để phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Các cấp uỷ có trách nhiệm lãnh đạo thường xuyên, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động hội; tôn trọng tính tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm của hội theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; bảo đảm các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, gắn với lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, Nhân dân và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị lưu ý việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các hội; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hội, nhất là người đứng đầu.

Đi kèm đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với tổ chức và hoạt động hội; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, nhất là việc lợi dụng danh nghĩa hội để hoạt động trục lợi, đi ngược tôn chỉ, mục đích, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia - dân tộc và uy tín của Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị quán triệt hoạt động của hội quần chúng phải lấy hội viên, nhân dân và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trung tâm; lấy hiệu quả đóng góp cho xã hội và mức độ hài lòng của hội viên và nhân dân làm thước đo kết quả hoạt động.

Khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác hội, tổ chức phong trào hình thức, dàn trải; nâng cao năng lực tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, việc thành lập, duy trì tổ chức và hoạt động của hội phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhu cầu chính đáng của quần chúng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích, khả năng tự chủ về tài chính của hội; không tổ chức hội theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở khi không cần thiết.

Với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Bộ Chính trị yêu cầu thể hiện rõ vai trò, chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Thủ tướng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Các hội quần chúng được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, tích cực cung cấp dịch vụ, tư vấn, phản biện chính sách; xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm hay trong hoạt động hội.

Bộ Chính trị chỉ đạo phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, định hướng, phối hợp hoạt động và hội tự chủ, tự quản, hoạt động theo pháp luật và điều lệ hội; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước đối với hội.

Bên cạnh chỉ đạo đổi mới cơ chế tài chính theo hướng Nhà nước hỗ trợ trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao, Bộ Chính trị định hướng mở rộng cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công đối với các nhiệm vụ phục vụ lợi ích công.

Nhiệm vụ quan trọng khác là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực vận động quần chúng, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại, năng lực số và tinh thần phục vụ hội viên, nhân dân. Có cơ chế thu hút, trọng dụng người có uy tín, tâm huyết, chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, nhân lực trẻ tham gia công tác hội.

“Kịp thời chấn chỉnh, sắp xếp, củng cố hoặc đình chỉ hoạt động, giải thể hội, tổ chức trực thuộc hội hoạt động kém hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, không còn phù hợp yêu cầu thực tiễn hoặc có vi phạm pháp luật”, Chỉ thị nêu rõ.

PV/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02

VOV.VN - Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47, quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02

VOV.VN - Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47, quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội