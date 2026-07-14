Sáng nay (14/7), tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

Trong quý 2 và nửa đầu năm, các đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương, tích cực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ về cấp cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, một số địa phương có các mô hình mới và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội.

Một số hình ảnh Hội nghị giao ban quý 2:

Toàn cảnh Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.