English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2

Thứ Ba, 09:32, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

Sáng nay (14/7), tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.

thuong truc ban bi thu tran cam tu chu tri hoi nghi giao ban quy 2 hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban quý 2 

Trong quý 2 và nửa đầu năm, các đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương, tích cực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ về cấp cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, một số địa phương có các mô hình mới và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội.

Một số hình ảnh Hội nghị giao ban quý 2:

thuong truc ban bi thu tran cam tu chu tri hoi nghi giao ban quy 2 hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban Đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương.
thuong truc ban bi thu tran cam tu chu tri hoi nghi giao ban quy 2 hinh anh 3
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị.
thuong truc ban bi thu tran cam tu chu tri hoi nghi giao ban quy 2 hinh anh 4
Các đại biểu dự hội nghị. 
thuong truc ban bi thu tran cam tu chu tri hoi nghi giao ban quy 2 hinh anh 5
Các đại biểu dự hội nghị.
Hoàng Ân/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy
Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy

VOV.VN - Chiều 9/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy

Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy

VOV.VN - Chiều 9/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội