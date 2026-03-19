中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo giám sát Tỉnh ủy Vĩnh Long

Thứ Năm, 15:16, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/3, tại Vĩnh Long, ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Theo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời, nghiêm túc cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đảm bảo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 01-CT/TW bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ giữa báo chí truyền thống và các nền tảng truyền thông số.

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo các đơn vị xây dựng, ban hành đầy đủ các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, đề án để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình của cấp mình và cấp dưới phù hợp với yêu cầu mới  

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long trong việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần là phải nắm vững, thấm nhuần các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện cần bảo đảm khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể và gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, cần chủ động cân đối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tag: Vĩnh Long Bộ Chính trị Dự thảo báo cáo giám sát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Quốc hội và MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, giám sát
VOV.VN - Chiều nay 17/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Sáng 12/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 11/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội