Bộ Chính trị thông qua dự thảo báo cáo giám sát Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tại hội nghị, Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long. Theo đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời, nghiêm túc cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đảm bảo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 01-CT/TW bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ giữa báo chí truyền thống và các nền tảng truyền thông số.

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chỉ đạo các đơn vị xây dựng, ban hành đầy đủ các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, đề án để cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, cập nhật, bổ sung chương trình của cấp mình và cấp dưới phù hợp với yêu cầu mới

Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long trong việc triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần là phải nắm vững, thấm nhuần các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Quá trình tổ chức thực hiện cần bảo đảm khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể và gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, cần chủ động cân đối, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới.