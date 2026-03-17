Quốc hội và MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, giám sát

Năm 2025, hai cơ quan đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, phối hợp trong việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động được trên 3.700 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra.

Hai bên phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật như sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; việc tổng kết việc thực hiện Đề án Định hướng Chương trình lập pháp khóa XV và xây dựng Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; quá trình chủ trì thẩm tra, tham gia tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; công tác giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả; phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội

Cho ý kiến về sự phối hợp của hai bên, GS-TS Trần Ngọc Đường, nguyện Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch, không những giúp cho hai cơ quan làm tốt công việc của mình, mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc phát huy dân chủ, tạo nên sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật cũng như giám sát và phản biện, nâng cao chất lượng của các dự án luật.

Để việc phối hợp giữa hai bên được hiệu quả hơn trong thời gian tới, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, cần định hình rõ chức năng, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có Hội đồng tư vấn. Mặt trận phải có tính chuyên sâu cho từng tổ chức, lực lượng, đồng thời sự liên kết phải hiệu quả, đặc biệt hoạt động của Hội đồng tư vấn có độ chuyên sâu cao, nếu liên kết thì hiệu quả sẽ được nâng cao hơn nữa.

Nhất trí cao với Báo cáo kết quả công tác phối hợp năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp năm 2026 và các ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sự phối hợp giữa hai cơ quan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; là kênh quan trọng để lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của Nhân dân.

MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, qua đó góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Quốc hội với Nhân dân. Đây không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu mang tính nguyên tắc để bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đối thoại xã hội, diễn đàn nghe dân nói, bảo đảm để các chính sách được ban hành ngày càng sát thực tiễn, khả thi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ tư duy đánh giá từ mục tiêu xây dựng “pháp luật tốt trên văn bản” sang mục tiêu cao nhất “pháp luật tốt trong cuộc sống”, phát huy vai trò của mình trong tập hợp trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Giám sát ở cơ sở mới nắm được tâm tư, nguyên vọng của người dân

Ghi nhận những ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc hai bên đã cùng phối hợp sửa đổi, ban hành nhiều dự án luật quan trọng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đặc biệt, trong việc nắm tình hình cử tri và nhân dân, các báo cáo của Mặt trận ngày càng sắc nét, rõ, gọn. Từ báo cáo đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ngoài kênh báo cáo bằng văn bản, cũng cần thực hiện trực tuyến để nắm tình hình một cách nhanh nhất.

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới, hai cơ quan cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật và giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học trong phản biện chính sách; đồng thời, cần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm các cam kết, lời hứa trước cử tri được thực hiện thực chất.

Nhấn mạnh mục tiêu của năm 2026 phải tăng tốc để đạt tăng trưởng hai con số, theo Chủ tịch Quốc hội, hai bên phối hợp để ban hành những chính sách, cơ chế điều hành để kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh đảm bảo, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

"Đồng thời phải vận hành thông suốt. Như Quốc hội phải phổ biến đến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp xã những dự án luật, nghị quyết được ban hành. Tới đây, Quốc hội sẽ có ứng dụng để triển khai xuống cơ sở. Mặt trận Tổ quốc cũng phải nắm từ Trung ương đến tỉnh, đến xã, đến địa bàn khu vực ấp và hơn 100.000 địa bàn khu dân cư để tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời thực hiện việc giám sát từ cơ sở mới mạnh, làm sao phải gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân", theo Chủ tịch Quốc hội.