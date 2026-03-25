中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải là "thước đo" để bố trí cán bộ

Thứ Tư, 09:57, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Theo Bộ Chính trị, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân và cả cán bộ chủ chốt thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại. Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm yêu cầu, có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc; việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định.

Một số nơi việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; một số tập thể, cá nhân đề xuất xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tỉ lệ cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Từ những tồn tại trong vấn đề này, Bộ Chính trị yêu cầu công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng. Việc đánh giá cán bộ, theo Bộ Chính trị, phải bảo đảm thực sự là "thước đo" để bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức.

Cụ thể, với các cá nhân chưa kiểm điểm mà vẫn đánh giá, xếp loại, Bộ Chính trị yêu cầu tiến hành kiểm điểm bổ sung. Cùng với đó, phải rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỷ lệ quy định.

Bộ Chính trị đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy định “mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị”.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Ban Tổ chức Trung ương được giao phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung trên vào chương trình các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026.

 

PV/VOV.VN
Tag: Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú Kết luận số 12-KL/TW 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo đánh giá cán bộ
Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo đánh giá cán bộ

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu then chốt trong giai đoạn mới là xây dựng Đảng không dừng ở Nghị quyết đúng mà phải được đo lường bằng kết quả thực thi cụ thể, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân.

Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo đánh giá cán bộ

Bí thư Đà Nẵng: Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo đánh giá cán bộ

VOV.VN - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu then chốt trong giai đoạn mới là xây dựng Đảng không dừng ở Nghị quyết đúng mà phải được đo lường bằng kết quả thực thi cụ thể, hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân.

Thủ tướng: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ
Thủ tướng: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh, với tinh thần thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt và vào cuộc với tinh thần, cách mạng “vì nước vì dân”.

Thủ tướng: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ

Thủ tướng: Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí đánh giá cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh, với tinh thần thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt và vào cuộc với tinh thần, cách mạng “vì nước vì dân”.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức

VOV.VN - Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là thời điểm nước rút, đòi hỏi Bộ phải làm việc từng giờ, từng ngày, tăng tốc để hoàn thành các nghị định quan trọng trong tháng 12. Trong đó có rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức

VOV.VN - Chiều 4/12, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh đây là thời điểm nước rút, đòi hỏi Bộ phải làm việc từng giờ, từng ngày, tăng tốc để hoàn thành các nghị định quan trọng trong tháng 12. Trong đó có rà soát kỹ phương pháp đánh giá cán bộ, công chức.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội