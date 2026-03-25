Bộ Chính trị yêu cầu việc đánh giá cán bộ phải là "thước đo" để bố trí cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Theo Bộ Chính trị, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có cá nhân và cả cán bộ chủ chốt thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại. Việc đóng góp, tham gia ý kiến ở một số nơi chất lượng chưa cao, chưa bảo đảm yêu cầu, có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh.

Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc; việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định.

Một số nơi việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; một số tập thể, cá nhân đề xuất xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; một số địa phương, cơ quan, đơn vị đề xuất tỉ lệ cá nhân "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

Từ những tồn tại trong vấn đề này, Bộ Chính trị yêu cầu công tác đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân phải chuyển từ đánh giá cảm tính sang đánh giá thực chất, dựa trên dữ liệu tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng. Việc đánh giá cán bộ, theo Bộ Chính trị, phải bảo đảm thực sự là "thước đo" để bố trí, sử dụng cán bộ theo phân cấp.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2025 phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, hình thức.

Cụ thể, với các cá nhân chưa kiểm điểm mà vẫn đánh giá, xếp loại, Bộ Chính trị yêu cầu tiến hành kiểm điểm bổ sung. Cùng với đó, phải rà soát, đánh giá, xếp loại lại đối với các tập thể, cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng không bảo đảm tiêu chí hoặc vượt quá tỷ lệ quy định.

Bộ Chính trị đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm quy định “mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị”.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, ngay sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Ban Tổ chức Trung ương được giao phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ sung nội dung trên vào chương trình các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026.