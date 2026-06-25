Bộ Công an và Bộ Nội vụ ký quy chế phối hợp

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Trung tướng Đặng Hồng Đức và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đồng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trương Hải Long, Vũ Chiến Thắng, Cao Huy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Mạnh Khương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ.

Quy chế phối hợp được xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; đồng thời trước những yêu cầu mới về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Nội vụ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Để Quy chế phối hợp đi vào cuộc sống, tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đề nghị, các đơn vị chức năng của hai Bộ duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời; cử đầu mối phối hợp rõ ràng; định kỳ sơ kết, đánh giá để tháo gỡ những vướng mắc, bổ sung kịp thời vấn đề mới phát sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ, góp phần tích cực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn trong các mặt công tác có liên quan. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, sau Lễ ký kết, lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng cụ thể hóa Quy chế phối hợp thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng thời, để Quy chế phối hợp sớm triển khai có hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các cam kết trong Quy chế; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện để công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.