Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

Trong khuôn khổ chương trình đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia từ ngày 22 - 28/10/2023. Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tại Australia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp nối chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia (1973 - 2023).

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu thăm trụ sở AFP tại thủ đô Canberra, Australia

Ngày 25/10, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã hội đàm với bà Lesa Gale, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) phụ trách Hợp tác quốc tế và Đào tạo nghiệp vụ tại trụ sở của AFP ở thủ đô Canberra, Australia. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và đại diện các cơ quan hữu quan phía Australia.

Tại buổi gặp, hai bên đánh giá kết quả các mặt hợp tác giữa Bộ Công an với Cảnh sát Liên bang Australia trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp lẫn nhau và cùng các nước trong khu vực để phòng ngừa, trấn áp và trừng trị các loại tội phạm trên cơ sở tôn trọng pháp luật hiện hành của mỗi nước và luật pháp quốc tế; tập trung vào việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ tội phạm và tăng cường phối hợp thực thi pháp luật, đẩy mạnh hợp tác song phương đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm ma tuý và rửa tiền.

Thời gian qua, trên cơ sở các thoả thuận hợp tác về thực thi pháp luật đã ký, Bộ Công an Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hoạt động dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù với Australia. Đồng thời, Bộ Công an cũng tham mưu Chủ tịch nước giảm hình phạt cho công dân Australia đang chấp hành án tại Việt Nam. Để đáp lại những nỗ lực đó của Bộ Công an, Đoàn công tác đề nghị AFP tiếp tục trao đổi, phối hợp các cơ quan tư pháp Australia sớm dẫn độ các đối tượng từ Australia về Việt Nam theo đề nghị của phía Việt Nam đảm bảo phù hợp luật pháp quốc tế và của mỗi quốc gia, tạo nền tảng đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác của Bộ Công an tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Đặc biệt, Đoàn công tác tập trung trao đổi về hợp tác trên lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn. Bộ Công an Việt Nam đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” và đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước thực hiện Đề án này.

Bộ Công an Việt Nam hiện nay đang xây dựng Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ của Bộ Công an để tập trung quản lý, lưu trữ, tích hợp, đồng bộ, chia sẻ, phân tích, thống kê, khai thác, xử lý, điều phối dữ liệu của Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Do đó, Đoàn công tác mong muốn phía Australia - một quốc gia đi đầu, có kinh nghiệm và các trang thiết bị hiện đại về công tác chuyển đổi số - chia sẻ, hỗ trợ Bộ Công an trong việc xây dựng Trung tâm thông tin cũng như Cơ sở dữ liệu dân cư.

Sau Hội đàm cấp cao, Đoàn công tác tiếp tục thảo luận với đại diện các cơ quan chuyên trách của AFP theo từng chuyên đề cụ thể về kinh nghiệm xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu dân cư của mỗi Bên. Phía Bộ Công an Việt Nam đã nêu ra những khó khăn trong việc xây dựng các Trung tâm quản lý dữ liệu dân cư cũng như Trung tâm dữ liệu nghiệp vụ của Bộ Công an.

Qua đó, phía Australia bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc: (i) chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm xây dựng Chính phủ số, quá trình xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi số; (ii) xây dựng, hoàn thiện các chính sách và quy định liên quan đến chuyển đổi số (bao gồm các lĩnh vực như quản trị, vận hành trung tâm dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, an ninh mạng, thương mại điện tử và quản trị kỹ thuật số); (iii) xây dựng các kỹ năng cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và các sáng kiến trao đổi kiến thức. Hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng văn bản thoả thuận hợp tác để tạo cơ sở pháp lý hợp tác trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Trung tâm Cơ sở Dữ liệu lớn Canberra (CDC)

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đi tham quan Trung tâm Cơ sở dữ liệu lớn Canberra (CDC) tại Fyshwick - 01 trong 03 Trung tâm Cơ sở dữ liệu lớn nhất tại Canberra. Tại đây, phía Australia đã giới thiệu và chia sẻ thông tin về cơ sở hạ tầng, cách thức xây dựng, quản lý, vận hành, bảo trì cũng như bảo mật của Trung tâm này. Đoàn công tác Bộ Công an đánh giá đây là một công trình phức tạp và quan trọng trong công tác quản lý dữ liệu quốc gia của Australia, có thể hỗ trợ rất nhiều cho việc chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các bên trong công tác phòng, chống tội phạm một cách nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời. Đoàn công tác đã thảo luận chuyên sâu về quy trình thu thập, bảo quản, khai thác và bảo mật dữ liệu để xem xét việc ứng dụng với Việt Nam.

Thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý tình trạng Quốc gia Australia (NSR), Đoàn công tác nghiên cứu quy trình hoạt động của Australia trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm soát, quản lý và ứng phó kịp thời với những tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, từ khủng bố, bạo loạn cho đến các thảm hoạ như động đất, cháy rừng…

Ngày 26/10/2023, Đoàn đại biểu đã làm việc với Cơ quan An ninh Bảo vệ và An ninh mạng của Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ Australia. Hai Bên thống nhất quan điểm rằng công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết trong thế giới số. Vì vậy, để có thể hành động đi trước các đối tượng tội phạm đang ngày càng tinh vi, lực lượng thực thi pháp luật các nước cần phải thắt chặt quan hệ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ bảo vệ an ninh mạng.

Trước tình hình đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai Bên nghiên cứu xây dựng một văn bản thoả thuận song phương về tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, thông qua đầu mối là Đại sứ về các vấn đề mạng và công nghệ quan trọng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, góp phần làm sâu sắc hơn khuôn khổ pháp lý hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Uỷ ban Quản lý thông tin tình báo tội phạm Australia (ACIC). ACIC là đơn vị độc lập, phụ trách thu thập thông tin tình báo và điều tra thông tin về tội phạm có tổ chức xảy ra trên lãnh thổ Australia và xuyên quốc gia để cung cấp cho lực lượng Cảnh sát, đặc biệt là AFP. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ACIC trong hệ thống thực thi pháp luật Australia, đặc biệt là trong quan hệ phối hợp giữa ACIC với AFP, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị ACIC, thông qua Văn phòng AFP tại Việt Nam, cung cấp thông tin cho Bộ Công an Việt Nam về hoạt động của các đối tượng tội phạm liên quan tới hai nước, nhất là tội phạm mạng, kinh tế, rửa tiền, mua bán người … và những lĩnh vực mà ACIC có thế mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác của Bộ Công an tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Trong thời gian công tác tại Australia, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác của Bộ Công an đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Tại các buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Tất Thành và Tổng lãnh sự tại Sydney Nguyễn Đăng Thắng báo cáo Đoàn về tình hình sinh sống, làm việc và chấp hành pháp luật sở tại của cộng đồng người Việt tại Australia. Thứ trưởng cảm ơn Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Australia trong thời gian qua, đề nghị tiếp tục đóng vai trò cầu nối để triển khai các yêu cầu hợp tác, đặc biệt là yêu cầu về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước.