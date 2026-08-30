Bộ Công an với công cuộc chuyển đổi số: Tập trung thu hút đa dạng nguồn lực

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa quản lý hành chính

Chuyển đổi số không phải là câu chuyện riêng của cơ quan Nhà nước, mà là sự nghiệp chung đòi hỏi sự tham gia tích cực từ toàn xã hội. Quán triệt tinh thần đó, ngày 28/8, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã chính thức bấm nút khởi động cuộc thi Data For Life mùa 4 và phát hành Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ. Đây được xem là hai bước đi chiến lược nhằm tạo dựng một hệ sinh thái số toàn diện, lấy tri thức và công nghệ làm động lực then chốt.

Nói về sự phát triển của cuộc thi Data For Life năm nay, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, mùa giải thứ 4 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc với 3 điểm khác biệt mang tính đột phá.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: Trọng Phú)

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã trực tiếp nhận diện 32 vấn đề lớn mà Việt Nam chưa làm chủ được công nghệ. Các chủ đề này được đặt đề bài trực tiếp cho các đội thi, hướng tới mục tiêu Nhà nước sẽ đầu tư để đưa các sản phẩm xuất sắc vào phục vụ quản trị minh bạch, thông minh thay vì chỉ dừng lại ở tư duy giải thưởng.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết: "32 nội dung này sẽ được đặt đề thi trực tiếp với các đội thi. Điều khác biệt là sản phẩm của các đội thi sẽ được đưa vào trong giá trị của triển khai để hiện thực hóa. Tư duy ở đây là Nhà nước sẽ đầu tư để làm chủ những công nghệ đó".

Toàn bộ các sáng kiến từ vòng bán kết sẽ được kết nối trực tiếp với Cổng sáng kiến quốc gia (do Bộ Khoa học và Công nghệ quản trị) để được hội đồng chuyên môn cấp quốc gia thẩm định, nâng tầm ý tưởng.

Bên cạnh đó, các sáng kiến là bước đệm quan trọng để nâng tầm cuộc thi ra khu vực. Bộ Công an sẽ phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và các cơ quan hữu quan để rút kinh nghiệm, chuẩn bị hợp tác với Singapore trong mùa giải thứ 5, hướng tới đưa Data For Life trở thành cuộc thi quy mô toàn khối ASEAN.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các đội thi, C06 cũng phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp công nghệ mở các phòng lab chuyên dụng. Tại đây, các thí sinh sẽ được các giảng viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, tạo lập sản phẩm ngay từ nguồn dữ liệu cơ sở trước khi bước vào vòng chung kết.

Lễ công bố cổng sáng kiến Khoa học và công nghệ - Phát động cuộc thi Data For Life mùa 4. (Ảnh: Trọng Phú)

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Bên cạnh cuộc thi chuyên sâu, việc thu hút nguồn lực từ cơ sở cũng được đặc biệt coi trọng. Giới thiệu về giải pháp mới, Thượng úy Bùi Ngọc Linh, Cán bộ C06 cho biết, Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ (tại địa chỉ diendanchuyendoiso.gov.vn) là một hệ sinh thái số hóa toàn bộ vòng đời của một sáng kiến.

Cổng thông tin được xây dựng trên 6 trụ cột cốt lõi: Tiếp nhận nhanh chóng; soạn thảo có định dạng trực quan; xét duyệt chặt chẽ theo hội đồng; vinh danh và thảo luận công khai; quản trị tập trung; cùng tính minh bạch tuyệt đối. Hệ thống giúp phân loại sáng kiến theo ma trận 2 cấp kết hợp giữa các loại hình và 8 lĩnh vực công tác, đồng thời tích hợp bộ công cụ quản lý, Dashboard theo thời gian thực giúp lãnh đạo theo dõi sát sao tiến trình điều hành.

Thượng úy Bùi Ngọc Linh, cán bộ C06 phát biểu. (Ảnh: Trọng Phú)

Mô hình này không chỉ thu hút tri thức của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân mà còn mở rộng phản biện học thuật từ cộng đồng. Những ý tưởng thô từ thực tiễn sẽ được nhào nặn qua quá trình xét duyệt chuyên nghiệp để trở thành các giải pháp hữu ích, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Một khía cạnh quan trọng khác được Thiếu tướng Vũ Văn Tấn đề cập là việc nâng cao kỹ năng số cho quần chúng nhân dân. Trong bối cảnh Đề án 06 đang đi vào chiều sâu, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế và phát triển công cụ công nghệ, nhận thức và kỹ năng số của người dân mới là yếu tố quyết định sự thành công bền vững.

Công cuộc chuyển đổi số cần sự chung tay từ đa dạng nguồn lực. (Ảnh: Trọng Phú)

Sự kết hợp giữa lực lượng Cảnh sát khu vực làm nòng cốt với các Tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở đang tạo nên một cánh tay nối dài đắc lực. Lực lượng này không chỉ hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến mà còn kích hoạt tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính đời sống hàng ngày.

Có thể thấy, thông qua việc chủ động "đặt hàng" các bài toán lớn của đất nước, xây dựng các nền tảng tiếp nhận tri thức hiện đại và liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Người dân, Bộ Công an đang từng bước thu hút hiệu quả các nguồn lực chất lượng cao. Đây chính là bệ phóng quan trọng để hiện đại hóa lực lượng, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia diễn ra nhanh chóng, toàn diện và bền vững.