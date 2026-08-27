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Cải chính

Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

Thứ Năm, 15:55, 27/08/2026
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VOV.VN - Từ số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhiều giải pháp chuyển đổi số đang được Quảng Trị triển khai nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Thời gian qua, chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

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Hệ thống Kiosk dịch vụ công tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị

Ông Phạm Ngọc Duyễn ở thôn Cao Quảng, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) thường phải trực tiếp đến các công sở làm thủ tục hành chính. Nhờ cán bộ địa phương hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ông Phạm Ngọc Duyễn đã có thể tự thực hiện một số thủ tục đơn giản trên máy tính.  “So với trước đây, tôi thấy hiện tại cách làm việc khoa học hơn, rút ngắn gọn nhiều công đoạn, quy trình hơn. Cho nên dẫn tới là quá trình chờ đợi, giống như trước đây là chờ đợi hơi lâu, nhưng mà so với bây giờ là quá trình làm việc nhanh với lại gọn gàng, thời gian chờ đợi của bà con ít hơn”.

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Phong trào “Bình dân học vụ số” góp phần phổ cập kiến thức, kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Trung Thành, chuyên viên phụ trách Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, cán bộ cấp xã gặp không ít bỡ ngỡ trước các quy định, bộ tiêu chí mang tính vĩ mô. Ông đã tự nghiên cứu và chủ động xin tư vấn từ cán bộ cấp sở để thực hiện và tham mưu cho cấp trên sát thực tiễn. Cùng với việc triển khai các Tổ Đề án 06 và Tổ công nghệ số cộng đồng về tận thôn xóm hướng dẫn người dân làm hồ sơ trực tuyến, định danh điện tử, nhận thức của bà con đã chuyển biến rõ rệt.

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Hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công

Ông Nguyễn Trung Thành nhận định, nhiệm vụ chuyển đổi số dù áp lực và cần sự hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật liên tục từ cấp trên, nhưng đã giúp cán bộ cơ sở năng động hơn, tạo đà đưa chuyển đổi số đi vào thực chất.

“Tôi tham gia cùng tổ cán bộ về cơ sở giúp người dân liên quan giải quyết một số thủ tục hành chính. Xã có thành lập tổ liên quan đề án 06, do vậy các thủ tục như làm căn cước công dân, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thì phía Trung tâm phục vụ hành chính công về tận cơ sở. Sau đó một thời gian qua công tác tuyên truyền, có các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã tuyên truyền ở địa bàn, dần dần người dân ý thức được trách nhiệm. Hiện tại cơ bản người dân trên địa bàn đồng tình với các dịch vụ”, ông Nguyễn Trung Thành nói.

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Robot thông minh hỗ trợ thực hiện một số thủ tục hành chính tại ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị

Chuyển đổi số trong cải cách hành chính không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là một hành trình đổi mới tư duy, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc triển khai các mô hình đột phá như giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới, vận hành hệ thống Kiosk dịch vụ công thông minh tại cơ sở, ứng dụng cơ chế “Luồng xanh” cho các dự án trọng điểm đã từng bước thay đổi thói quen giao dịch truyền thống, hướng tới quy trình phi tiếp xúc. Kết quả ghi nhận với tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt tới gần 98% chính là minh chứng rõ nét cho thấy tỉnh Quảng Trị đang đi đúng hướng.

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Chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh trong hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ông Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng mô hình bưu chính công ích, nhân rộng Tổ công nghệ số cộng đồng để “bình dân hóa” kỹ năng số, đảm bảo tiện tích cho người dân:

“Hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của nhân viên bưu chính công ích và cán bộ ở bộ phận một cửa để hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Triển khai thí điểm thực hiện một số thủ tục đơn giản trên Kiosk, nghĩa là người dân, doanh nghiệp khi đến các trung tâm, địa điểm công cộng thì thực hiện các thủ tục đơn giản trên Kiosk mà không cần tiếp xúc với cán bộ bộ phận một cửa”, ông Hồ Văn Thành chia sẻ thêm.

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Xã Tuyên Hóa huy động các lực lượng xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nguồn nhân lực số ở cơ sở tại tỉnh Quảng Trị còn hạn chế; việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa thực sự mạnh. Đáng lo ngại là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại một số địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa còn thiếu.

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Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Hiện tại, các tập đoàn và doanh nghiệp viễn thông lớn như VNPT, MobiFone và Viettel đóng vai trò là các đối tác chiến lược chủ chốt hỗ trợ tỉnh Quảng Trị chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026–2030. Các đơn vị, doanh nghiệp sẽ khắc phục một số hạn chế trong chuyển đổi số. Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobifone nêu một số giải pháp đang triển khai: “Hiện nay, chúng tôi đang triển khai rất nhiều giải pháp chuyển đổi số như hệ thống camera AI, phát triển hệ thống dữ liệu, trung tâm điều hành thông minh, an ninh mạng, các giải pháp phục vụ triển khai đề án 06 cũng như chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp”.

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Tỉnh Quảng Trị hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Tỉnh Quảng Trị gắn kết quả thực hiện chuyển đổi số với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; đề cao trách nhiệm nêu gương, vai trò trực tiếp, quyết liệt của người đứng đầu. 

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Phòng Giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, từng bước hình thành môi trường làm việc số, không giấy tờ. “Chúng ta tiếp tục bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch hành động “100 ngày tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số của hệ thống chính trị”. Ngoài chuyển đổi số thì nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ cũng phải xem là 1 trong 2 nhiệm vụ lớn. Các nhiệm vụ rất cụ thể được giao cho các đơn vị theo từng chỉ tiêu. Vốn dĩ hiện nay chúng ta cũng đang vận hành nhưng phải số hóa và giám sát bằng được trên môi trường mạng”, ông Phương nêu rõ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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