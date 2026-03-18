Bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thứ Tư, 10:19, 18/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 17/3/2026 về việc điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.

Ông Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969; quê quán: Thành phố Hà Nội; trình độ: Đại học Tài chính Kế toán, Thạc sĩ Tài chính – Tín dụng, cao cấp lý luận chính trị. 

Ông Tạ Anh Tuấn từng giữ nhiều chức vụ như Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Vụ Trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mới).

Theo Chinhphu.vn
