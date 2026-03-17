Nhân sự cho bầu cử được chuẩn bị từ sớm, từ xa

Nhân sự - khâu then chốt trong xây dựng bộ máy nhà nước

Việc chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, bài bản theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68%.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở, là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Công tác nhân sự được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri bầu cử tại Phú Thọ

Định hướng này có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc lựa chọn, giới thiệu và bầu các đại biểu tiêu biểu phải bảo đảm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và tinh thần phụng sự nhân dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất và hiệu quả; tăng cường kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ chặt chẽ, minh bạch. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, góp phần xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa cho công tác nhân sự

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đội ngũ đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng có tư duy đổi mới, năng lực lập pháp và giám sát cao, đủ khả năng tham gia hoạch định các chính sách lớn, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thực tế cho thấy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68%. Kết quả này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn khẳng định niềm tin của cử tri vào bộ máy dân cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết công tác chuẩn bị nhân sự được rà soát từ khâu chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chia sẻ về kết quả cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh đánh giá, thành công của kỳ bầu cử lần này có sự gắn kết chặt chẽ với thành công của Đại hội XIV của Đảng. Theo bà, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng đã tạo nền tảng quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia bầu cử, giúp quá trình sàng lọc, lựa chọn và đánh giá tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử viên được thực hiện kỹ lưỡng.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, so với các kỳ bầu cử trước, công tác chuẩn bị nhân sự cho kỳ bầu cử lần này được triển khai từ sớm, từ xa, đặc biệt trong quá trình hiệp thương, niêm yết danh sách ứng cử viên và bảo đảm các tiêu chuẩn cần thiết. Nhờ vậy, nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến ứng cử viên đã được hạn chế tối đa.

Bảo đảm tính đại diện và nâng cao chất lượng đại biểu

Việc chuẩn bị nhân sự cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được gắn chặt với quá trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy đã chủ động giới thiệu, chỉ đạo công tác nhân sự; đồng thời các cơ quan tham mưu triển khai quy trình chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, tiêu chuẩn và thành phần đại biểu.

Đáng chú ý, công tác lựa chọn ứng cử viên chú trọng bảo đảm sự tham gia của nhiều nhóm đại diện trong xã hội như phụ nữ, thanh niên, người ngoài Đảng, nhằm tăng tính đa dạng và tính đại diện của cơ quan dân cử. Bên cạnh yếu tố cơ cấu hợp lý, chất lượng đại biểu vẫn được đặt lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ kỳ vọng, kết quả của cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ đại biểu có chất lượng cao, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo bà, Quốc hội và HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra, có nhiệm vụ quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, đồng thời thực hiện chức năng giám sát tối cao.

“Mỗi lá phiếu của cử tri chính là sự gửi gắm niềm tin và quyền lực của nhân dân đối với người đại diện cho mình”, bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh. Vì vậy, các đại biểu sau khi trúng cử cần có chương trình hành động cụ thể, cam kết trước cử tri và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đánh giá là sự kiện chính trị - pháp lý - dân chủ rộng lớn của đất nước, phản ánh rõ bản chất của Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước.