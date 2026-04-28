Bộ Nội vụ báo cáo kết quả tinh giản biên chế, tham mưu giao biên chế năm 2026

Chiều 28/4, tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng cho biết, Bộ đã tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế nhằm có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền giao biên chế năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, tham mưu Đảng ủy Chính phủ đề xuất biên chế của các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng chủ trì họp báo thường kỳ quý I/2026 vào chiều 28/4

Trong đó, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức với nhiều điểm mới quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là hoàn thiện quy định về vị trí việc làm công chức, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý công chức theo vị trí việc làm; quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan hành chính nhà nước và công chức, góp phần đổi mới công tác đánh giá CBCCVC theo hướng thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trong quý II/2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định. Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Trong quý II, Bộ Nội vụ cũng sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về cải cách chính sách tiền lương; xây dựng chính sách hỗ trợ tạo việc làm; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác người có công; hoàn thiện hồ sơ báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới...