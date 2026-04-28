中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn

Thứ Ba, 16:38, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu hiệu quả nhưng bộc lộ hạn chế về hạ tầng, dữ liệu số và nhân lực. Khối lượng công việc dồn về cấp xã, trong khi một số nơi thiếu cán bộ chuyên môn, hệ thống chưa đồng bộ, gây khó trong giải quyết thủ tục.

Chiều 28/4, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết trong gần một năm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

Cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Sau sắp xếp và thực hiện phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Thực tế, có nơi ghi nhận nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu... gây khó khăn trong xử lý công việc.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) thông tin về gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn sửa đổi. 

Thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cùng với đó tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí. Tăng cường đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Bộ Nội vụ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tập trung hoàn thiện 5 dự án luật và 1 pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ cũng tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

Lê Hoàng/VOV.VN
Tag: chính quyền địa phương 2 cấp Bộ Nội vụ cấp xã cán bộ công chức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững
Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

VOV.VN - Sau những đợt sắp xếp địa giới hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang trở thành trọng tâm của tiến trình cải cách bộ máy tại Bắc Ninh. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ học mà là nỗ lực phá vỡ những rào cản xơ cứng.

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

VOV.VN - Sau những đợt sắp xếp địa giới hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang trở thành trọng tâm của tiến trình cải cách bộ máy tại Bắc Ninh. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ học mà là nỗ lực phá vỡ những rào cản xơ cứng.

Chính phủ mới vận hành chính quyền 2 cấp: Tinh gọn để phục vụ tốt hơn
Chính phủ mới vận hành chính quyền 2 cấp: Tinh gọn để phục vụ tốt hơn

VOV.VN - Trong định hướng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ, mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn thúc đẩy chuyển đổi phương thức quản trị, từ quản lý sang phục vụ. Thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức cần tháo gỡ để bộ máy vận hành hiệu quả, gần dân hơn.

Chính phủ mới vận hành chính quyền 2 cấp: Tinh gọn để phục vụ tốt hơn

Chính phủ mới vận hành chính quyền 2 cấp: Tinh gọn để phục vụ tốt hơn

VOV.VN - Trong định hướng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ, mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn thúc đẩy chuyển đổi phương thức quản trị, từ quản lý sang phục vụ. Thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức cần tháo gỡ để bộ máy vận hành hiệu quả, gần dân hơn.

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp
Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 10 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Hưng Yên tích cực chuyển đổi số trong vận hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện.

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 10 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Hưng Yên tích cực chuyển đổi số trong vận hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội