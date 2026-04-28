Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn

Chiều 28/4, thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết trong gần một năm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có những khó khăn liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

Cơ sở dữ liệu và hạ tầng số trong giải quyết các thủ tục hành chính bước đầu có hiệu quả, song tại một số nơi vẫn có tình trạng hạ tầng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, một số tiện ích đặc thù của địa phương chưa được vận hành trơn tru trên hệ thống mới.

Sau sắp xếp và thực hiện phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc dồn rất mạnh về cấp xã. Thực tế, có nơi ghi nhận nhân lực chuyên môn chưa đồng đều, các lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên sâu... gây khó khăn trong xử lý công việc.

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) thông tin về gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bà Nguyễn Thị Tú Thanh cho biết phần lớn các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền đã được xử lý nhưng còn một số nội dung nhiệm vụ vẫn còn đang được tiếp tục hướng dẫn sửa đổi.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định tập trung vào 5 nhóm giải pháp lớn. Trong đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định về phân cấp, phân quyền, về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cùng với đó tiếp tục rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhất là ở cấp cơ sở.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu số, bảo đảm liên thông đồng bộ, thống nhất và ổn định hơn giữa Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, tiếp tục xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở dôi dư gắn với nhu cầu sử dụng thực tế của địa phương, tránh lãng phí. Tăng cường đôn đốc kiểm tra và kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Bộ Nội vụ tiếp tục ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Trong đó, tập trung hoàn thiện 5 dự án luật và 1 pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ cũng tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý. Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.