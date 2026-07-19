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Bộ Nội vụ chốt chế độ cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Chủ Nhật, 11:29, 19/07/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, đồng thời yêu cầu các địa phương hoàn thành báo cáo kết quả trước ngày 30/7.

Xác định người hoạt động không chuyên trách dôi dư

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi ban hành Công văn số 7031/BNV-TCBC ngày 7/7/2026, một số địa phương đề nghị làm rõ cách xác định đối tượng được hưởng chính sách. Vì vậy, Bộ tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố), Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

bo noi vu chot che do cho nguoi hoat dong khong chuyen trach nghi viec hinh anh 1
Người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp thì địa phương được chủ động hỗ trợ

Đối với các thôn, tổ dân phố được sắp xếp thành đơn vị mới, số người hoạt động không chuyên trách dôi dư được xác định trên cơ sở chênh lệch giữa tổng số người đang có tại thời điểm sắp xếp với số lượng được bố trí theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ phương án bố trí nhân sự sau sắp xếp để quyết định đối tượng nghỉ việc, bảo đảm số người được giải quyết chế độ theo khoản 5 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP không vượt quá số lượng dôi dư được xác định.

Địa phương được chủ động hỗ trợ ngoài phạm vi Nghị định 154

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7031/BNV-TCBC.

Theo đó, các địa phương căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng liên quan.

Bộ Nội vụ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời, các địa phương phải tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo Bộ Nội vụ, việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc nhằm bảo đảm quyền lợi của những người chịu tác động trực tiếp từ quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương triển khai hiệu quả mô hình tổ chức mới.

Cao Thắng/VOV.VN
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