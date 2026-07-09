Bộ Nội vụ: Tiếp tục sắp xếp xã, phường chưa đạt chuẩn và nghiên cứu đô thị hạt nhân cấp xã

1.164 nhiệm vụ của cấp huyện trước đây đã được rà soát, chuyển giao cho cấp xã

Thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ sáng 9/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XVI (2026-2031) tại Nghị quyết số 09/2026/QH16, giữ ổn định gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 41/142 phòng thuộc vụ (giảm 28,9%) và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 8,1%) so với thời điểm 30/9/2025.

Toàn cảnh cuộc họp

Ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình mới. Về phân cấp, phân quyền, trên cơ sở 30 nghị định chuyên đề, các bộ, ngành đã xác định 85 văn bản với 573 nhiệm vụ, quyền hạn cần điều chỉnh; đến nay đã có 47/85 văn bản được sửa đổi (đạt 55,29%). Kết quả đánh giá có 1.377 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho địa phương (tỷ lệ 68,9%); 1.164 nhiệm vụ của cấp huyện trước đây đã được rà soát, chuyển giao cho cấp xã (tỷ lệ 73,8%).

Đánh giá chung về kết quả 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhận định ngành Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, chưa có tiền lệ. Nổi bật là hoàn thiện thể chế phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức thành công bầu cử và tiếp tục tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, qua đây thể hiện rõ tính hệ thống, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở trong toàn ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, toàn ngành thẳng thắn nhìn nhận còn một số tồn tại, hạn chế. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” nên còn lúng túng trong giải quyết khó khăn, vướng mắc; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động của sắp xếp có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chất lượng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cấp xã chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trụ sở, hạ tầng số có nơi chưa đáp ứng...

Nguyên nhân chủ yếu do công tác xây dựng thể chế có tính phức tạp, nhiều điểm mới; khối lượng công việc rất lớn trong khi tổ chức, biên chế nhiều cơ quan mới được kiện toàn; một số cán bộ, công chức, viên chức còn tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, sợ trách nhiệm.

Tiếp tục sáp nhập xã, phường chưa đạt chuẩn

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện vai trò cơ quan thường trực giúp Chính phủ theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và tham mưu giải pháp tháo gỡ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Ngày 19/6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nghiên cứu, bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Ngành Nội vụ cũng sẽ tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Ngành tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính và tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, thành lập các đơn vị hành chính đô thị, đặc biệt là các đô thị cấp xã loại đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, tạo mô hình đột phá, dẫn dắt theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng sẽ phối hợp hoàn thiện đồng bộ thể chế về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập; giao và quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.

Đồng thời triển khai hiệu quả Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025; đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá; thực hiện nghiêm chủ trương về công tác cán bộ “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”; thu hút, trọng dụng nhân tài; chú trọng xây dựng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở.