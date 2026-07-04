Sắp xếp tổ dân phố, thôn, làng ở Gia Lai: Không để dân xa chính quyền

Sau sáp nhập, địa phương không chỉ tinh gọn đầu mối, mà còn chú trọng từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm sau sắp xếp, dù địa bàn quản lý rộng hơn nhưng chính quyền vẫn gần dân, sát dân.

Hai ngày sau khi làng Nhin sáp nhập với thôn Nghĩa Hưng 1 và Nghĩa Hưng 2 thành thôn Nghĩa Hưng 2, xã Biển Hồ, anh Siu Ayun, người uy tín của làng, đã cùng trưởng thôn đi khảo sát những tuyến đường mà bà con mong sớm được bê tông hóa.

Sau sáp nhập, điều người dân quan tâm không chỉ là tên gọi mới của thôn, mà là những việc dân sinh có được giải quyết nhanh hơn hay không.

Anh Siu Ayun cho biết, khi mới nghe chủ trương sáp nhập với hai thôn, nhiều người trong làng từng băn khoăn.

Anh Đỗ Văn Túc- Thôn trưởng Thôn Nghĩa Hưng 2 chuẩn bị kế hoạch làm việc với các cụm dân cư.

Nhưng qua tuyên truyền, bà con dần hiểu rằng, việc sắp xếp không làm mất đi bản sắc của làng, mà tạo điều kiện để các cộng đồng gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

"Như vừa rồi là chúng tôi cũng thắc mắc, cũng ý kiến về vấn đề đường làng ngõ xóm. Trưởng thôn bây giờ thì trình độ cao hơn, năng động, với lại tuổi tác trẻ hơn, điện qua một cái thì nghe liền. Tôi cũng mong rằng từ thôn trưởng cho đến mặt trận làm cho dân, đi sát dân, gần với dân nhiều hơn thì giúp đỡ được cho dân", anh Siu Ayun bày tỏ.

Kỳ vọng dân sát chính quyền, chính quyền sát dân cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Với anh Đỗ Văn Túc, Trưởng thôn Nghĩa Hưng 2, xã Biển Hồ, sau 15 năm liên tục làm trưởng thôn, nhiệm kỳ mới này nhiều áp lực nhất.

Sau sáp nhập, thôn có hơn 600 hộ, trên 2.400 nhân khẩu. Địa bàn rộng gấp ba lần trước đây. Nếu vẫn quản lý theo cách cũ sẽ rất khó nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Vì vậy, ngay sau khi được kiện toàn, Chi bộ và Ban nhân dân thôn đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực, chia địa bàn thành các cụm dân cư, phân công cán bộ phụ trách từng cụm.

Xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, làng vào ngày 30/6.

Dự kiến, hằng tuần, Ban nhân dân thôn trực tiếp xuống từng khu dân cư họp với người dân, đồng thời duy trì các nhóm trực tuyến để tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh nhất.

“Địa bàn rộng, ngôn ngữ và văn hoá khác nhau. Sắp tới để ứng dụng công nghệ số vào đời sống người dân, địa bàn người Kinh thế nào, người đồng bào thế nào, làm sao để phục vụ người dân và hoàn thành được nhiệm vụ, là những điều tôi trăn trở. Sau khi nhận được quyết định thì mình về xây dựng ngay kế hoạch này. Trước đây mình quản lý dân cư nhỏ thì mình làm khác, có phần chủ quan hơn. Nhưng bây giờ địa bàn rộng thế này thì phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch cụ thể gắn với địa bàn rộng, số lượng dân cư đông”, anh Túc cho biết.

Từ 40 thôn trước đây, sau sắp xếp, xã Biển Hồ còn 23 đơn vị, giảm 42,5%. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương cũng kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn theo hướng chuẩn hóa về trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý.

Trên phạm vi toàn tỉnh, đến ngày 2/7, Gia Lai đã hoàn thành việc sắp xếp từ 2.693 xuống còn 1.400 thôn, tổ dân phố, giảm 1.293 đơn vị, tương đương 48,01%.

Sau sáp nhập, xã Biển Hồ từ 40 giảm xuống còn 23 thôn, tổ dân phố.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cho biết, giảm đầu mối chỉ là một mục tiêu của quá trình sắp xếp.

Điều quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở để chính quyền vẫn bám sát địa bàn, phục vụ người dân tốt hơn khi quy mô quản lý ngày càng lớn.

Tỉnh đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, đồng thời rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn theo hướng đáp ứng yêu cầu quản trị ở cơ sở trong giai đoạn mới.

"Theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ, trong đó giao thẩm quyền cho tỉnh phải ban hành quy định về tiêu chuẩn, sau đó có vấn đề đào tạo bồi dưỡng theo định hướng của Trung ương. Đối với những trường hợp này, yêu cầu phải có trình độ phổ thông trở lên. Thứ hai nữa là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bí thư chi bộ là phải sử dụng được sổ tay điện tử, đây là một phần của công tác chuyển đổi số. Đối với đội ngũ này, hàng năm sẽ có những kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Chắc chắn khi kiện toàn xong, tỉnh sẽ có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sớm để anh em ổn định và hoạt động trong thời gian tới phù hợp hơn", ông Nguyễn Thanh Vũ nói.

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, Gia Lai đã tinh gọn gần một nửa đầu mối ở cơ sở. Nhưng thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị giảm đi, mà còn ở việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, đổi mới phương thức quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn.