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Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo

Thứ Tư, 21:15, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. (Italia) Daniele Tavarno.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế, kinh nghiệm và năng lực của Leonardo S.p.A., một trong những tập đoàn công nghiệp công nghệ cao hàng đầu của Italia và châu Âu. Với thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hàng không vũ trụ, trực thăng, điện tử và công nghệ số. Tập đoàn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các giải pháp về an ninh mạng, hệ thống chỉ huy, kiểm soát, radar, cảm biến, giám sát biên giới và bảo vệ các công trình, hệ thống trọng yếu.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để Bộ Công an Việt Nam mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có Tập đoàn Leonardo S.p.A., nhất là trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp hiện đại phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn Leonardo S.p.A. tăng cường giới thiệu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị chức năng của Bộ Công an về những giải pháp, công nghệ nổi bật; quan tâm phối hợp nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và triển khai những chương trình nghiên cứu chung phù hợp với nhu cầu, điều kiện và định hướng phát triển của hai bên.

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Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Leonardo S.p.A. sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng, đem lại những kết quả cụ thể trong thời gian tới.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Leonardo S.p.A. Daniele Tavarno bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển của Việt Nam; khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.

Việt Cường/VOV
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