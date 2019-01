Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Lithuania

Chiều 22/1, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania do ngài Eimutis Misiunas, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì Lễ đón. Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Lithuania tiến hành Hội đàm.

Lễ đón Bộ trưởng Cộng hòa Lithuania Eimutis Misiunas.

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Lithuania ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai Bên sớm đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, y tế, hóa chất, năng lượng, xử lý rác thải; đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, các ngành, địa phương, giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa.

Để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania trong thời gian tới đi vào chiều sâu, xứng đáng với tiềm năng của hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai Bên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm mua bán người...; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tội phạm, khoa học kỹ thuật hình sự; nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật của hai nước. Cùng với đó cần phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế về phòng, chống tội phạm; bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân của nước này đang công tác, học tập, đầu tư và sinh sống tại nước kia...

Hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania.

Về phần mình, Bộ trưởng Cộng hòa Lithuania Eimutis Misiunas tin tưởng, sự hợp tác giữa hai Bên trên các lĩnh vực như quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm... sẽ có những bước phát triển mới, đóng góp vào việc đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi quốc gia và hòa bình, ổn định trên thế giới. Khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam và Lithuania nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cộng hòa Lithuania nói riêng ngày càng phát triển lên tầm cao mới./.