Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Julien Guerrier

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chào mừng ngài Julien Guerrier sang nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chúc ngài Đại sứ có nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - EU nói chung và giữa các cơ quan hữu quan EU với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sâu rộng và tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và EU thời gian qua trên các lĩnh vực hợp tác, nhấn mạnh Việt Nam hiện đang là quốc gia duy nhất trong ASEAN có tất cả trụ cột hợp tác với EU. Trong khi đó, EU hiện là nhà viện trợ phát triển ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ 5, một trong 3 thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Về hợp tác an ninh quốc phòng Việt Nam và EU, hai bên đã có thỏa thuận về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA), Hiệp định khung về hợp tác an ninh quốc phòng (Hiệp định FPA). Ngoài ra, còn có dự án tăng cường hợp tác an ninh tại châu Á của EU. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đó là những cơ chế rất cụ thể để hai bên có thể mở rộng quy mô hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh mạng, an ninh hàng hải..., đóng góp vào việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của EU trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đối khí hậu, an ninh lương thực, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng, an ninh hàng hải, phòng chống khủng bố, quản lý khủng hoảng…; Phối hợp chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường, tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị EU chia sẻ quan điểm, tham gia xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu. Hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, trong đó ưu tiên hỗ trợ phát triển trung tâm huấn luyện gin giữ hòa bình Việt Nam. Tăng cường các chính sách, sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Julien Guerrier bày tỏ vui mừng được cử sang làm Đại sứ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa EU-Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của EU với Bộ Công an Việt Nam nói riêng đang không ngừng phát triển và mở rộng về nhiều mặt.

Ngài Đại sứ khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa EU - Việt Nam, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của EU để đảm bảo vững chắc an ninh khu vực.