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Bộ trưởng Bộ Công thương làm Trưởng đoàn đàm phán kinh tế quốc tế

Thứ Năm, 16:59, 25/06/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt danh sách thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Theo đó, danh sách thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, bao gồm:

Trưởng đoàn là Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

3 Phó Trưởng đoàn gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Phó Trưởng đoàn thường trực), giúp Trưởng đoàn điều phối hoạt động chung của Đoàn đàm phán Chính phủ, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn về đàm phán kinh tế và thương mại quốc tế, phụ trách các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương và thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phụ trách các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, bao gồm mở cửa thị trường của Việt Nam về thuế, hải quan, đầu tư, dịch vụ tài chính (bảo hiểm, chứng khoán), mua sắm chính phủ và các lĩnh vực khác, thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phụ trách công tác đối ngoại, vận động ngoại giao, quan hệ song phương, đa phương trong đàm phán kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác theo yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, thay mặt Trưởng đoàn khi được ủy quyền trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Các thành viên gồm: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương Tạ Hoàng Linh; Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương Lê Triệu Dũng; Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tham gia hỗ trợ công tác thường trực của Đoàn đàm phán Chính phủ.

Đoàn đàm phán có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác đàm phán, ký kết, phối hợp phê chuẩn, phê duyệt và thực thi các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, bao gồm đa phương, song phương, khu vực và các cơ chế trong khuôn khổ hợp tác quốc tế khác.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án đàm phán tổng thể tham gia các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam; đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác, nhóm đối tác theo các hình thức linh hoạt, phù hợp với lợi ích quốc gia và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam...

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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