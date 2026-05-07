Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác quốc tế về nhiên liệu hàng không bền vững

Đây là Diễn đàn quốc tế về Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF) đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái SAF và chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Ông Fabrice Espinosa, Tổng Giám đốc ASAFA phát biểu tại diễn đàn

Ông Fabrice Espinosa, Tổng Giám đốc Hiệp hội Nhiên liệu Hàng không Bền vững châu Á (ASAFA) nhận định, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để phát triển hệ sinh thái nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đó là có nguồn nguyên liệu sinh khối đa dạng từ nông nghiệp, phụ phẩm chế biến, mỡ động vật...

Việt Nam có năng lực lọc hóa dầu và vị trí chiến lược trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương; có cơ hội trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái SAF khu vực nếu tận dụng tốt thời điểm hiện nay, khi các thị trường, chính sách và dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Việt Nam đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nhiên liệu hàng không bền vững không chỉ ở cấp độ định hướng mà bằng những hành động cụ thể. Ngay tại khu vực miền Trung, với hạt nhân là Đà Nẵng và vùng lân cận, chúng ta đã chứng kiến những bước triển khai thực tế đầu tiên.

Các chuyến bay nội địa sử dụng SAF đã được thực hiện với sự phối hợp giữa các doanh nghiệp trong nước như Vietnam Airlines, Skypec và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đây là minh chứng cho việc các mắt xích trong chuỗi giá trị - từ sản xuất, cung ứng đến vận hành - đã bắt đầu được kết nối trong thực tế.

Ông Hồ Quang Bửu cho rằng, trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển của vùng Đà Nẵng mới và khu vực miền Trung, thành phố có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển logistics và trung chuyển nhiên liệu cũng như thử nghiệm triển khai các mô hình SAF.

Với tinh thần cởi mở, hợp tác và cùng phát triển, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái năng lượng xanh và bền vững.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (CAAV), nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) có thể giúp giảm tới 80% lượng phát thải CO2 trong toàn bộ vòng đời nhiên liệu so với nhiên liệu hàng không truyền thống và có thể sử dụng trên hạ tầng kỹ thuật hiện hữu mà không cần thay đổi lớn về công nghệ.

Vì vậy, SAF được xem là “trụ cột” trong lộ trình giảm phát thải của ngành hàng không thế giới. Thị trường SAF đang tăng trưởng rất nhanh, quy mô thị trường có thể tăng từ 2,7 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên hơn 40 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034. Nhiều quốc gia đã ban hành lộ trình pha trộn bắt buộc.

Quang cảnh diễn đàn

Trong khuôn khổ diễn đàn, các bên đã ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối hệ sinh thái SAF và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.