Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Cao Bằng là cái nôi của Quân đội Nhân dân“

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh thời gian qua của tỉnh Cao Bằng - nơi khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Cao Bằng triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Mảnh đất Cao Bằng là nơi hình thành, nuôi dưỡng đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Cao Bằng là tỉnh nghèo, là mảnh đất truyền thống cách mạng lâu đời, sự trưởng thành lớn mạnh của của Quân đội nhân dân như ngày hôm nay, nhờ có sự đùm bọc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cao Bằng trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay.

"Cũng trên mảnh đất Cao Bằng, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được thành lập. Với vị trí là phên dậu của Tổ Quốc, những năm qua Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng đã làm tốt công tác giữ gìn Quốc phòng an ninh cho đất nước". - Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết.

Do đó, Bộ Quốc phòng với khả năng cao nhất của mình luôn chia sẻ và cùng gánh vác những khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Cao Bằng trong tập trung phát triển kinh tế - Xã hội, củng cố Quốc phòng an ninh.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã thông báo khái quát với đoàn về tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng năm 2019; một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Năm 2019, tỉnh Cao Bằng đã tập trung thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương như: Kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp... góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Dự kiến kết thúc năm 2019 thu ngân sách đạt 2.145 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, bằng 163% dự toán Trung ương giao, tăng 13,4% so với năm 2018; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,17%, vượt 0,02% kế hoạch; GDP bình quân đầu người đạt 30,7 triệu đồng, vượt 0,23% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.500 tỷ đồng, vượt 12,1% so với kế hoạch, tăng 18,9% so với năm 2018. Tình hình Quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa Quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nhận món quà là những chiếc đàn tính tại tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát, bổ sung, kiện toàn, hoàn chỉnh các văn kiện chiến đấu; chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, những địa bàn trọng yếu; triển khai các chỉ thị, kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp các lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ ở các cấp.

Tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành công tác tuyển quân và kết nạp dân quân tự vệ năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, giáo dục Quốc phòng an ninh đúng thành phần quy định; chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, duy trì đủ lượng vật chất hậu cần, bảo đảm vũ khí trang bị cho thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ; duy trì tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, quan hệ đối ngoại. Quan hệ giữa chính quyền, các ngành và nhân dân hai bên biên giới được củng cố và phát triển./.