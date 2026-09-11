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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp

Thứ Sáu, 08:46, 11/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp, ngày 10/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean Noel Barrot.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Bộ Ngoại giao Pháp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của chuyến thăm.  

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, thân tình của phía Pháp dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên trường quốc tế; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

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Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Biển Đông.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Pháp, hai Bộ trưởng nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần phát huy vai trò điều phối, tích cực đôn đốc các bộ, ngành triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động Việt Nam – Pháp giai đoạn 2026–2028, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Biển Đông. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp gặp gỡ báo chí

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều 10/9 ( theo giờ địa phương), tại Điện Elysée, thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước hội đàm.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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