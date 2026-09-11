Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10/9 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tiến vào cổng chính Điện Invalides. Tổng trưởng quân đội vùng Paris đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi xe đỗ. Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Pháp.

Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit đã giới thiệu các thành viên tham dự tại Lễ đón.

Chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026-2028.

Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước. Đồng thời, hai bên sẽ mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; tạo xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Một số hình ảnh tại Lễ đón:

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam-Pháp.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn Việt Nam.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit giới thiệu thành viên Chính phủ Pháp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu đoàn Việt Nam tại Lễ đón.