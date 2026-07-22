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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Thứ Tư, 21:55, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua. Hai Bộ trưởng khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026 và cuộc điện đàm gần đây giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước đã tiếp thêm động lực quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Vương Nghị cảm ơn Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi trước những thiệt hại do mưa lũ tại Trung Quốc; khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, là hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng, đồng thời là những nước đang phát triển, Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho môi trường an ninh và phát triển, cùng bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: BNG)

Đánh giá cao sự coi trọng và ủng hộ của Trung Quốc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trong đó có những kinh nghiệm phù hợp của Trung Quốc về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học-công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; phát huy vai trò định hướng chiến lược của trao đổi cấp cao; thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”. Hai bên thống nhất tiếp tục thu xếp tốt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi, hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và công an.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác theo hướng cân bằng, bền vững, bao trùm và cùng có lợi. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai nước và tạo điều kiện để Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn: Xuất khẩu sang Trung Quốc".

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: BNG)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Nghị chuyển lời mời Lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc. Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn và bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2026, đồng thời, chúc mừng thành công của Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo theo hướng bao trùm, cùng có lợi, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và tạo điều kiện để các nước đang phát triển tiếp cận, thụ hưởng thành quả của khoa học - công nghệ.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương toàn cầu, khu vực và tiểu vùng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp trong những nội dung hai bên cùng quan tâm, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

PV/VOV-Jakarta
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