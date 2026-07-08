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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp

Thứ Tư, 22:59, 08/07/2026
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VOV.VN - Chiều 8/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Tổng Thư ký Bộ Châu Âu và Ngoại giao Cộng hòa Pháp Martin Briens nhân dịp thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Thư ký Martin Briens, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc quan hệ với Pháp, đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu. Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, nhấn mạnh hợp tác Việt Nam - Pháp không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, đối thoại và hợp tác trên thế giới.

Bộ trưởng hoan nghênh việc Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp chính thức có hiệu lực, coi đây là khuôn khổ quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược nêu trong tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thành các chương trình, dự án hợp tác thực chất. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy vai trò đầu mối của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc điều phối triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời chuyển lời mời Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot sớm thăm Việt Nam.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp Martin Briens.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; mong Pháp sớm phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được thông qua tại Hà Nội, cử đoàn tích cực tham dự Diễn đàn Biển Đông do Việt Nam tổ chức; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là khả năng hợp tác 2 bên trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, cũng như các dự án hạ tầng chiến lược.

Về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng đề nghị hai bên khai thác hiệu quả hơn nữa các tiềm năng hợp tác về thương mại, đầu tư; mong Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA, tiếp tục có tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam sớm được đưa ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế của OECD.

Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoáng sản thiết yếu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; sớm triển khai hiệu quả Hiệp định liên Chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy dự án vệ tinh VNREDSat-2; đồng thời tăng cường hợp tác về văn hóa, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, hướng tới tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 13 về Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp năm 2026.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam dịp này, Tổng Thư ký Martin Briens khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, có vị trí chiến lược quan trọng của Pháp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo giá trị gia tăng cho hợp tác song phương và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Tổng Thư ký nhấn mạnh Pháp luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương, mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, tăng cường phối hợp tại các cơ chế song phương, đa phương cũng như các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký Martin Briens khẳng định Pháp mong muốn nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành các dự án thực chất. Pháp đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân; mong muốn các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án hạ tầng chiến lược của Việt Nam, đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc của Dự án Metro Line 3 tại Hà Nội.

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Tổng Thư ký Martin Briens khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề liên quan đến OECD và tiếp tục có tiếng nói trong Liên minh châu Âu nhằm sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Tổng Thư ký cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đất hiếm, khẳng định Pháp có nhiều kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực này; đồng thời thúc đẩy hợp tác về không gian vũ trụ, dự án VNREDSat-2, văn hóa, y tế và hợp tác địa phương. Về các đề xuất của Việt Nam, Tổng Thư ký cho biết tiến trình phê chuẩn EVIPA tại Pháp đang có những bước tiến tích cực; khẳng định Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề liên quan đến OECD và tiếp tục có tiếng nói trong Liên minh châu Âu nhằm sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

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Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khảo sát các dự án trọng điểm ở Hòn Khoai

VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã có buổi kháo sát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và làm việc với Đồn Biên phòng Hòn Khoai về tình hình triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

PV/VOV.VN
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