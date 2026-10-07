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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Thứ Tư, 20:20, 07/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5 - 8/10/2026, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Panama Martínez-Acha lần đầu đến Hà Nội nhân dịp tháp tùng Tổng thống Panama José Raúl Mulino thăm chính thức Việt Nam.

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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Panama Martínez-Acha. Ảnh: TTXVN

Vui mừng gặp lại ông Martínez-Acha sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 59 (AMM 59) ở Manila, Philippines tháng 7/2026, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng kết quả tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống José Raúl Mulino, nhấn mạnh chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và là động lực để hai nước phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong giai đoạn mới trên nền tảng 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/8/1975 - 28/8/2026).

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Panama luôn coi trọng vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước. Ông Martínez-Acha đánh giá rất cao kết quả chuyến thăm của Tổng thống Panama lần này, cảm ơn các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã đón tiếp đoàn trọng thị, chu đáo; cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tích cực phối hợp thu xếp và chuẩn bị chuyến thăm.

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Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương. Ảnh: TGVN

Nhân dịp này, hai bên đã rà soát các lĩnh vực hợp tác song phương và thống nhất Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò đầu mối trong việc tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm; tiếp tục thúc đẩy, duy trì các chuyến thăm cấp cao, các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc bên lề hội nghị quốc tế, duy trì tần suất các cơ chế hợp tác hiện có như Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban Hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế- đầu tư, an ninh, giáo dục, văn hóa, du lịch; tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Panama hoạt động hiệu quả; phối hợp sớm mở Đại sứ quán Việt Nam tại Panama; khuyến khích doanh nghiệp hai nước kết nối đầu tư, kinh doanh, tận dụng thế mạnh của Panama về trung chuyển hàng hải (Kênh đào Panama), trung tâm kết nối về hàng không, hậu cần và tài chính tầm cỡ khu vực và tiềm năng của Việt Nam về sản xuất, xuất khẩu, kinh tế và dịch vụ số....

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp cùng các bộ, ngành hai nước xây dựng một chương trình hành động chung nhằm triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao và thỏa thuận đã ký, thúc đẩy đàm phán các văn kiện cần thiết để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lâu dài.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau tăng cường quan hệ với các thể chế khu vực ở Đông Á và Mỹ Latinh, qua đó đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của hai khu vực và trên thế giới.

PV/VOV.VN
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