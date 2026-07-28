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Panama sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Việt Nam phát triển quan hệ với Mỹ Latinh

Thứ Ba, 22:10, 28/07/2026
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VOV.VN - Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Panama Carlos Arturo Hoyos thăm chính thức Việt Nam và tiến hành phiên Tham khảo chính trị lần thứ II giữa hai Bộ Ngoại giao từ ngày 26-29/7/2026.

Tại phiên Tham khảo chính trị diễn ra vào sáng 28/7, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã thông báo về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam gần đây và định hướng phát triển thời gian tới; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường về mọi mặt trong suốt 51 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (28/8/1975).

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Phiên Tham khảo chính trị lần thứ II giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Panama.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Panama tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, qua đó phát huy thế mạnh về kinh tế và vị trí địa chiến lược của Panama và Việt Nam như hai đầu cầu gắn kết các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và ASEAN.

Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos Arturo Hoyos thông tin về tình hình Panama và những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội gần đây của Chính phủ Panama trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay. Thứ trưởng khẳng định Panama luôn ghi nhớ và cảm ơn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn kênh đào Panama; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua; mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Panama sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để Việt Nam phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh, mong muốn thông qua Việt Nam để tiếp cận và mở rộng quan hệ với khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực của quan hệ song phương và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới thực chất và bền vững hơn nữa.

Hai bên nhất trí thúc đẩy và chuẩn bị thực chất các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban hỗn hợp về kinh tế - thương mại và đầu tư; tăng cường trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phối hợp với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư, hải quan, nông nghiệp, du lịch, hàng hải, giáo dục…nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Panama là thành viên.

panama san sang dong vai tro cua ngo de viet nam phat trien quan he voi my latinh hinh anh 2
Thứ trưởng Ngoại giao Panama chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Trước đó, sáng 28/7, Thứ trưởng Ngoại giao Panama đã chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Panama cũng có các cuộc gặp làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh, Lãnh đạo một số doanh nghiệp Việt Nam; thăm một số cơ sở kinh tế, di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội.

PV/VOV.VN
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